Tourigny et Villemaire de retour avec les 3L

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a sans doute fait plaisir à de nombreux partisans, ce mardi 11 septembre. Par voie de communiqué, le directeur général Karl Boucher a confirmé le retour des joueurs Marc-André Tourigny et Maxime Villemaire.

Depuis une semaine, plusieurs amateurs se questionnaient du sort qui était réservé à certains des joueurs «vedettes», toujours sans contrat. Voilà que la situation s’éclaircit, mais des points d’interrogation se retrouvent toujours au-dessus des dossiers de Simon Danis-Pépin et Marc-Olivier D’Amour.

Dans le cas de Tourigny, Karl Boucher ne cache pas que son retour était une priorité pour l’organisation. Le petit attaquant, qui a dominé le classement des pointeurs de la LNAH l’an dernier, sera à Rivière-du-Loup pour une 6e année. «Après être passé si près du but l’an passé, il n’y avait aucun doute dans ma tête que je voulais revenir pour une autre saison, dans mon deuxième chez-moi qu’est Rivière-du-Loup. Disons que l’été a été très long, quand tu perds en finale comme ça, tu as toujours hâte de revenir au jeu la saison suivante, affirme le vétéran. Je crois que si nous avions un club compétitif l’an dernier, nous n’avons aucune raison de ne pas en avoir un cette année encore. On compte bien sûr sur la meilleure esprit d’équipe de la ligue, selon moi, pour faire bien entrer les nouveaux dans le moule avec notre bonne chimie», a-t-il partagé par voie de communiqué.

Le discours est similaire dans le cas de Villemaire. Il est de retour afin de faire oublier le revers de la saison dernière. «J’ai très mal digéré notre élimination en finale, mais je ne pouvais pas finir sur cette note. J’ai confiance en cette équipe, en mes boys, et on va être plus que prêt cette saison (...) Je m’attends à une bonne saison, je crois qu’on a encore tous la défaite sur le cœur, ce qui fait qu’on a tous faim de victoires. J’ai hâte de retrouver les meilleurs partisans», a-t-il lancé.

Notons que l’organisation louperivoise a également annoncé les signatures du vétéran Yann Poirier et du robuste Antoine Guimond, acquis dans l’échange contre Dave Hamel, la semaine dernière.