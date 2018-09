Hockey senior : place aux Fondations B. A. de Trois-Pistoles

L’organisation du club de hockey senior de Trois-Pistoles change de nom. Dorénavant, les amateurs pistolois iront encourager les Fondations B.A. de Trois-Pistoles dans de nouvelles couleurs liées à l’entreprise.

«Nous sommes très fiers de pouvoir porter le nom d’une entreprise de notre magnifique région», mentionne le président, Éric Belzile. Cette entreprise est établie à Trois-Pistoles et se spécialise en coffrages de tout genre. Ses propriétaires sont messieurs Yan et Daniel Lagacé.

L’organisation aimerait également profiter de cette annonce pour remercier sincèrement l’entreprise le CIEL-FM pour toutes ses années de contribution. «Ce fut grandement apprécié et sans votre aide, le hockey n’existerait pas à Trois-Pistoles», a-t-on mentionné.

SIGNATURES

Actuellement, l’entraineur-chef de l’équipe, Éric Belzile travaille à former son alignement. Déjà, il peut confirmer les signatures de Raphaël Santerre, Alexandre Dubé, Jérémy Desjardins, Jeffrey Desjardins, Félix Gagnon et Keven Levesque.

L’organisation des Fondations B.A. de Trois-Pistoles invite les partisans à venir en grand nombre encourager leur équipe. Un match hors concours sera présenté à Trois-Pistoles le samedi 22 septembre à 19 h 30 contre L’Impérial de Saint-Pascal. La saison débutera ensuite à Trois-Pistoles le samedi 6 octobre (match d’ouverture) dès 19 h 30 contre la même équipe.

Il est à noter que l’heure des matchs du samedi a été changée pour 19 h 30. Pour ce qui est du vendredi, l’heure demeure à 21 h.

Voici l’horaire officiel des matchs de l’équipe Les Fondations B. A. pour la saison 2018-2019 :

Samedi 6 octobre à 19 h 30 Saint-Pascal vs Trois-Pistoles (match d’ouverture)

Vendredi 19 octobre à 21 h Trois-Pistoles vs La Pocatière

Samedi 20 octobre à 19 h 30 Trois-Pistoles vs Saint-Damien

Vendredi 26 octobre à 21 h Trois-Pistoles vs Saint-Jean-Port-Joli

Samedi 27 octobre à 19 h 30 Saint-Jean-Port-Joli vs Trois-Pistoles

Dimanche 4 novembre à 14 h Trois-Pistoles vs Sainte-Marie

Samedi 10 novembre à 19 h 30 La Pocatière vs Trois-Pistoles

Samedi 17 novembre à 19 h 30 Montmagny vs Trois-Pistoles

Vendredi 23 novembre à 21 h Trois-Pistoles vs Saint-Pascal

Samedi 24 novembre à 19 h 30 Lotbinière vs Trois-Pistoles

Vendredi 30 novembre à 21 h Trois-Pistoles vs La Pocatière

Samedi 8 décembre à 19 h 30 Saint-Jean-Port-Joli vs Trois-Pistoles

Vendredi 14 décembre à 21 h Trois-Pistoles vs Montmagny

Samedi 22 décembre à 19 h 30 La Pocatière vs Trois-Pistoles

Vendredi 28 décembre à 21 h Trois-Pistoles vs Saint-Pascal

Samedi 12 janvier à 19 h 30 Saint-Charles vs Trois-Pistoles

Samedi 19 janvier à 19 h 30 Montmagny vs Trois-Pistoles

Vendredi 25 janvier à 21 h Trois-Pistoles vs Saint-Jean-Port-Joli

Samedi 26 janvier à 19 h 30 Saint-Pascal vs Trois-Pistoles

Dimanche 10 février à 14 h Trois-Pistoles vs Montmagny