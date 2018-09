Une grande première pour le golf au Bas-Saint-Laurent

Le Golf du Parc du Mont-Saint-Mathieu tiendra pour une première édition le Défi junior d’habiletés, un défi pour les jeunes de 12 à 18 ans, une grande première pour la région du Bas-Saint-Laurent.

Très populaire depuis quelques années aux États-Unis et ailleurs au Canada, le programme Drive, Chip and Putt démarre au Québec, en 2018. Inspiré de ce programme, le Défi junior d’habiletés est organisé autour d’une formule amicale dans le but de créer un engouement pour le golf chez les jeunes. L’événement aura lieu le dimanche 9 septembre, dès 13 h, au Golf du Parc du Mont-Saint-Mathieu.

Les jeunes golfeurs et golfeuses âgés entre 12 et 18 ans, accompagnés d’un parent, sont invités à participer à ce défi purement amical. Chaque jeune pourra accumuler des points selon une grille de pointage précise comprenant trois niveaux de jeu, soit les coups de départ, les coups d’approches et les coups roulés. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au samedi à 12 h,

Plusieurs prix de participation seront tirés après le défi. «Comparativement au premier Drive, Chip et Putt québécois lancé par le Club la Tempête en juin dernier, le Défi junior d’habileté ne déterminera pas de gagnant et ne sera donc pas compétitif. L’objectif pour le jeune est avant tout de perfectionner sa technique et de s’amuser en plein air ! Nous voulons surtout inciter les jeunes à prendre plaisir à jouer au golf» témoigne la coordonnatrice de l’événement, Laura Chénard.

FIN DE SAISON

Le Golf du Parc du Mont-Saint-Mathieu invite la population et les amateurs à s’inscrire à notre tournoi de fermeture, qui aura lieu le dimanche 16 septembre, à 11 h. Ce tournoi 18 trous de type Mulligan sera l’occasion parfaite de venir jouer en équipe de 4 ou 5 personnes. Un souper sera offert au chalet de la montagne du Parc du Mont-Saint-Mathieu pour bien terminer la journée et des prix seront tirés.

La clientèle est invitée à consulter notre site internet pour connaître les détails des tournois ou l’horaire de fin de saison du Golf, les diverses activités ainsi que nos différents produits et services au montstmathieu.com ou encore sur notre page Facebook.