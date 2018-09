Le CMB de Trois-Pistoles et les Braves de Témiscouata au coude-à-coude

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles s’est forgé une avance de 5 à 0 dans la première moitié du match disputé le 2 septembre pour se diriger vers une victoire de 5 à 3 sur les Braves Batitech du Témiscouata, devant une foule de plus de 600 personnes.

Ludovic Saucier a cogné un double qui a vidé les buts après deux retraits en 3e manche pour donner un sérieux coup de main à son lanceur Simon Rousseau. Rousseau a aidé sa cause en produisant le premier point dès la 1ère manche et le cinquième en 4e manche. Les Braves Batitech ont inscrit tous leurs points en 6e manche sur quatre coups sûrs dont deux sur le double de Claude Bérubé. Dave Voyer est venu fermer les livres en 7e manche pour le Construction Michaël Bérubé alors que les Braves Batitech ont laissé deux coureurs sur les buts.

La victoire est inscrite à la fiche de Simon Rousseau de Trois-Pistoles. Anthony Fournier était au monticule pour les Braves. Pour Trois-Pistoles, Ludovic Saucier a inscrit un coup sûr en quatre présences et trois points produits, et Simon Rousseau s’est signalé avec un coup sûr en quatre présences et deux points produits. Du côté de Témiscouata, on remarque Pier-André Bouchard avec deux cours sûrs en quatre présences.

Le 31 aout, c’est le Témiscouata qui a remporté l’affrontement contre Trois-Pistoles avec une victoire de 6 à 3 en neuf manches. La série est donc égale 1 à 1. La prochaine rencontre est prévue pour le 4 septembre. Les Braves Batitech du Témiscouata visiteront le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles à compter de 20 h.