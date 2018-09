Les 3L de Rivière-du-Loup échangent Dave Hamel

Les 3L de Rivière-du-Loup ont annoncé le 2 septembre avoir échangé leur homme fort Dave Hamel contre un autre joueur à l'imposant gabarit, Antoine Guimond du Cool FM de Saint-Georges. Un 2e choix au repêchage de même qu'une considération future sont aussi compris dans cette transaction.

Le directeur des 3L Karl Boucher a fait savoir que cet échange permettra à Hamel de bénéficier de plus de temps de glace. Antoine Guimond est un joueur de 6 pieds 5, et 212 lbs. Il n'a joué qu'un seul match avec le Cool FM de Saint-Georges l'an dernier et n'a pas hésité à jeter les gants contre Sébastien Leferrière des Draveurs de Trois-Rivières.

Il s'aligne avec le Louiseville Bellemare de la Ligue de hockey sénior AAA du Québec depuis la saison 2017-2018. Il a fait partie des Condors de Saint-Cyrille dans la Ligue de hockey sénior A Mauricienne de 2014 à 2017.