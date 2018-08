Cyclisme : courageuse Britanie Cauchon

La cycliste Britanie Cauchon a fait preuve de beaucoup de résilience et de courage, cette fin de semaine, lors du Championnat provincial de cyclisme disputé à Saint-Georges-de-Beauce. Malgré une sévère chute, l’athlète originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska s’est relevée et a performé parmi les meilleures en province.

La jeune femme est violemment tombée lors de la 2e épreuve du week-end, celle du critérium. Au 2e tour, dans une courbe juste après une descente à 60 km/h, Britanie n’a eu d’autre choix que de glisser sur l'asphalte afin d’éviter un contact avec la voiture des officiels, alors immobilisée pour une raison inconnue. Malgré le choc et les blessures apparentes, la cycliste n’a cependant pas abandonné, loin de là, et elle s’est hissée sur la 2e marche du podium. Une position qui a une valeur d’or…

Le lendemain, alors que plusieurs pensaient que Britanie ne se présenteraient pas à la course sur route, l’athlète de 14 ans est arrivée sur la ligne de départ avec plusieurs bandages au bras et à la cuisse, prête à courser. Faisant fi de la douleur avec beaucoup de résilience et de courage, elle a terminé cette course au 3e rang après une échappée avec quatre autres cyclistes. Elle a ainsi fait mentir tout ceux et celles qui pensaient qu’elle allait abandonner.

Mentionnons que lors du contre-la-montre, la toute première épreuve de la fin de semaine, Britanie avait remporté la médaille d’or, faisant d’elle, pour une 2e année consécutive, l’athlète de catégorie minime la plus «rapide» au Québec.

Britanie Cauchon a finalement pris le 2e rang au classement général, mais pour plusieurs, elle possède le 1er rang. Nul doute qu'elle aurait décroché le maillot de la cycliste la plus courageuse, s'il était décerné.

La fin de semaine prochaine, elle participera au Championnat provincial sur piste.