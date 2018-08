La Fromagerie des Basques en demi-finale

Grâce à deux belles victoires obtenues le samedi 18 aout, la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles passe en demi-finale des séries éliminatoires dans la Ligue de baseball junior BB de Québec. Elle affrontera les Titans de Chaudière-Ouest.

Cette fin de semaine, la formation pistoloise, championne en titre, a vaincu les Draveurs de Chaudière-Est 9 à 4 et 14 à 2. Même si le baseball est un sport d’équipe, notons tout de même les belles performances des lanceurs partants Cédrick M.-Duguay et Tommy Gendron, ainsi que celles de Tristan M.-Thériault, Maxime Malenfant, Gabriel Cyr, Michaël Ouellet, Maxime Ouellet, Thomas Morin et William Bélisle.

Les deux premiers matchs du prochain tour auront lieu à 12 h 30 et 15 h 30 du côté du stade Paul-Émile-Dubé de Trois-Pistoles. La série se poursuivra le lundi suivant.