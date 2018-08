Cross-triathlon : Elliot Bérubé classé pour les Mondiaux

Grâce à une très belle performance lors de l’évènement de cross-triathlon XTerra Québec, organisé la fin de semaine dernière au Lac Delage, Elliot Bérubé de Rivière-du-Loup s’est qualifié pour les Championnats du monde XTerra qui auront lieu le 28 octobre prochain à Hawaï.

Le 18 aout, le jeune homme de 17 ans ne s’est pas laissé intimider et il a montré tout son potentiel. Il s’est en effet classé 9e sur 67 chez les hommes, mais il a surtout pris le 1er rang dans la catégorie d’âge 18-19 ans où il était surclassé.

«J’ai surpassé mes attentes», a-t-il confirmé, lundi. «C’était la première fois que je m’attaquais à une course aussi longue, mais en même temps je savais que j’avais le profil pour y arriver et que j’étais dans ma meilleure forme cet été.»

Les cross-triathlons XTerra ne sont pas des compétitions classiques; ils combinent la natation, le vélo de montagne et la course en sentier. «Je trouve que [la montagne] ajoute du piquant et de la difficulté à l’épreuve. C’est pour ça que je préfère le cross-triathlon, mais j’aime aussi le triathlon classique!», a expliqué le représentant du Club Filoup de Rivière-du-Loup.

Elliot Bérubé dit s’être «engagé à 100 %» dans le triathlon cet été et force est de constater que l’avenir semble prometteur avec son passé en natation et en vélo de montagne. Il ne cache pas non plus qu’il aimerait beaucoup pouvoir se rendre à Hawaï en octobre, et ce même si le voyage occasionnera des couts importants et que l’aide de commanditaires sera sans doute nécessaire.