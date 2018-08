Des vétérans et des recrues signent avec les 3L

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a confirmé le retour de 5 vétérans, mais aussi l’arrivée de 3 nouveaux visages, ce mercredi 22 aout. Tranquillement, le directeur général, Karl Boucher, complète sa formation.

La saison prochaine, les 3L pourront de nouveau compter sur le duo de gardiens formé de Loïc Lacasse et de Guillaume Decelles. Le premier honorera la 2e année de son contrat, alors que le second en sera à sa 4e campagne avec l’organisation.

«Guillaume et Loïc forment un des meilleurs duos de gardiens de la ligue et Guillaume il répond bien lorsqu’on fait appel à lui. Ce n’est pas toujours évident lorsque tu passes quelques semaines sur le banc quand c’est Loïc qui obtient les départs, mais il revient toujours en force!», a mentionné Boucher par la voie d’un communiqué.

L’état-major des 3L confirme également les retours de Francis Meilleur, de Keven Veilleux et Dave Hamel. Meilleur, un pilier à la défensive, en sera lui aussi à sa 4e saison avec l’équipe, tandis que Veilleux, 3e meilleur pointeur du circuit en 2017-2018, en sera à sa 2e année de contrat, tout comme Hamel.

«Je suis très heureux de revenir pour ma quatrième année dans mon deuxième chez-moi. Nous étions très près du but l’an passé et je crois que nous pourrons y arriver avec le même noyau et les nouveaux arrivants cette saison», a affirmé Francis Meilleur.

RECRUES

Parmi les nouveaux visages à se joindre à l’équipe, notons ceux d’Éric David, 3e choix des 3L au dernier repêchage de la LNAH. Le défenseur de 27 ans et de 6 pieds et 2 pouces arrivent avec un bagage d’expérience intéressant, notamment dans le circuit universitaire et en France.

Enfin, l’organisation louperivoise pourra compter sur les services d’Alexandre Drapeau, un défenseur que Boucher estime « parfait » pour combler le poste de 6e défenseur, et de Janick Asselin, un centre rapide et efficace dans le cercle des mises au jeu. Mentionnons que ce dernier a déjà évolué avec Michael Rhéaume, une autre recrue cette année.