Du soccer et du plaisir pour la Ligue de Soccer Senior Mixte

La 33e saison de la Ligue de Soccer Senior Mixte Participation de Rivière-du-Loup vient de se terminer. Une belle saison remplie de belles performances, de nouvelles amitiés et de sport.

Cette année, l’équipe d’Étincelle avec son capitaine Jean-François Dubé, s’est démarquée en remportant le trophée de la saison régulière. De son côté, l’équipe de La p’tite Grenouille avec comme capitaine Joey Dupuis a remporté la grande finale des séries devant Transport F Roussel du capitaine Yannick Valcourt.

Du côté des récompenses individuelles, voici les gagnants décernés par leurs pairs.

Les joueurs les plus utiles : Jonathan Morin (Étincelle) & Meggie Pelletier (Spécialités Électriques), les meilleurs attaquants : François Dubé (Étincelle) & Véronique Gagnon (Symposium), les meilleurs demies : Jonathan Morin (Étincelle) & Cassandre Charest (Premier Tech), les meilleurs défenseurs : Yvan Turcotte (Yvan Turcotte) & Anne Koch (GLMC), les meilleures recrues : Mathieu Jean (F.Roussel) & Claudia Beaulieu (F.Roussel), les joueurs les plus polyvalents : Laurent Cuny (P’tite Grenouille) & Ève Courcy (REMAX), le meilleur gardien : Antoine Plante (Yvan Turcotte), le capitaine de l’année : Rémi Auclair (Premier Tech), l’équipe la plus participative : FP Voyage, le «Old Timer» de l’année : Yvan Turcotte (Yvan Turcotte) et l’arbitre de l’année : Ludovic Boudreau.

Enfin l’organisation souhaite remercier ceux qui ont fait de cette saison un véritable succès. Bien que ce soit une ligue participation, un arbitrage de qualité est essentiel. Merci à nos 5 arbitres en chef : Ludovic Boudreau, Hugo Dumont, Kévin Laquerre, Alain Plourde, et William Sirois ainsi que les nombreux jeunes arbitres en touches, votre travail fut de très grande qualité et fort apprécié. Un gros merci au club de soccer le mondial, spécialement à Wiliam Sirois qui s’est occupé de la planification de l’arbitrage en touche.

Finalement un merci spécial au comité qui a travaillé très fort cette année pour que la saison soit couronnée de succès. Il s’agit de : André Pelletier (président), Sandra Thériault (trésorière), Philippe D'Amour (vice-président et secrétaire), Antoine Plante (responsable des capitaines et communications), Phillip Dumont (responsable évènementiel), Kevin Laquerre (responsable des arbitres), Carl Roussel (administrateur), Alain Plourde (conseiller senior) et Sébastien Ouellet collaborateur.