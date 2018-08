Les Braves balayent le Shaker de Rimouski

Les Braves Batitech du Témiscouata ont remporté une victoire de 5 à 4 sur le Shaker de Rimouski devant plus de 300 spectateurs, le 19 aout, afin de remporter la série au compte de 4 à 0.

À Rimouski, les Témiscouatains ont pris une avance de 5 à 0 après 5 manches et demie de jeu avant de voir le Shaker leur donner des sueurs froides en fin de 6e manche alors que les quatre premiers frappeurs de la manche se sont rendus sur les buts et qu’ils ont touché la dernière plaque pour quatre points mais le 2e lanceurs des Braves Batitech, Dany Paradis-Giroux (en relève à Anthony Fournier), est venu éteindre le feu. Samuel Pearson avec deux doubles et Michel Bérubé avec deux points produits ont causé le plus de dommages pour les gagnants.

Notons que deux jours auparavants, le Témiscouata avait remporté le 3e match par la marque de 7 à 4, à la maison. Félix Castonguay avait alors été le lanceur gagnant.