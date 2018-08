Gabriel Slight s’amène avec les 3L

Le joueur de hockey louperivois, Gabriel Slight, sera habillé de vert, jaune et blanc la saison prochaine. L’athlète de 23 ans s’est entendu avec les 3L de Rivière-du-Loup en vue de la saison 2018-2019.

À 6 pieds 3 pouces et 216 livres, la présence de Gabriel Slight au Centre Premier Tech sera sûrement appréciée des partisans locaux. Selon les 3L, «sa vitesse et sa stature viendront aider l’offensive avec son implication physique et son énergie».

L’ancien porte-couleur des Huskies de Rouyn-Noranda, des Cataractes de Shawinigan et des Voltigeurs de Drummondville, dans la LHJMQ, fait partie des nouveaux arrivants avec les 3L pour la prochaine saison. Ce jeudi 16 aout, l’organisation a aussi confirmé la venue de Michael Rhéaume, choix de 2e ronde lors du dernier repêchage de la LNAH.

Au cours des deux dernières saisons, Gabriel Slight s’alignait avec les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières. En 46 matchs, il a récolté 6 buts et 13 passes pour 19 points.

JEAN-PHILIP CHABOT

Par la voie d’un communiqué, les 3L de Rivière-du-Loup ont également annoncé la signature du capitaine de l’équipe, Jean-Philip Chabot, pour les deux prochaines saisons. Ce dernier, reconnu pour son acharnement et son apport en défensive, est enthousiaste.

«J’ai hâte de revenir avec la belle gang qu’on a et d’avoir une autre chance de pouvoir ramener la coupe à Rivière-du-Loup», a-t-il partagé.

Parmi les autres retours, notons également ceux des défenseurs Michael Ward et William Lacasse à temps plein. Les deux athlètes pourraient former un duo intéressant au long de la prochaine campagne, estime le directeur général, Karl Boucher.

«Dans le cas de Ward, il sera une pièce importante grâce à sa rapidité et son puissant tir. Pour Lacasse, on a très bien vu son utilité lors des dernières séries», a souligné le DG.

GUILLAUME CARON

Finalement, les 3L ont conclu cette série d’annonces en confirmant le retour de Guillaume Caron au poste d’entraineur adjoint. «C’était une bonne combinaison entre les deux entraineurs, la saison dernière, nous devions absolument garder ce duo parmi nous», a affirmé Karl Boucher.