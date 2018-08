Le Mondial s’impose en soccer

Le championnat des équipes de soccer U16 M AA et des U15 F AA est, jusqu’à maintenant, au-delà de toute attente pour le Mondial de Rivière-du-Loup. Sorties tout droit de la ligue Nord-Est, les formations Charest EB-Auto et Hyundai Campor ont intégré la Ligue de soccer Québec-Métro cette année avec énormément de succès.

Malgré le haut calibre des équipes de la Capitale Nationale, les équipes louperivoises se sont imposées et ont démontré qu’elles savaient «jouer au ballon».

Le Charest EB auto U16M AA a commis la faute d’émoustiller les terrains de foot par ses performances. Le jeu et les efforts collectifs ont permis d’atteindre la 3e place sur le classement général de 10 équipes, un accomplissement à souligner pour une première saison dans cette ligue AA. Notons que cette équipe ne joue que des matchs en tant que visiteurs, une condition pour intégrer la ligue cette année, et qu’elle compte parmi ses rangs 4 des 10 meilleurs buteurs de la ligue. Elle possède une fiche de 10 victoires, 4 revers et 2 matchs nuls.

De leur côté, en tête du classement, les filles Hyundai-Campor U15 AA offrent la marchandise. Avec la meilleure offensive et la deuxième meilleure ligne défensive de la ligue, l’équipe féminine recherche à tout prix à finir le championnat avec le numéro 1 tatoué sur le cœur. Sa fiche de 8 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls est impressionnante. Trois des cinq meilleures buteuses du circuit font partie de cette équipe.

Le Mondial tient à féliciter ses équipes U16M AA et U15F AA pour la belle année qu’elles offrent en LSQM. Celle-ci prouve que le travail et la détermination peuvent faire de grandes choses.