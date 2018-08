Festival offensif en faveur des Braves Batitech

Les Braves Batitech du Témiscouata ont explosé de 5 points en 7e manche pour remporter un festival offensif de 8-7 face au Shaker à Rimouski et ainsi prendre les devants 2-0 dans la série demi-finale 4 de 7.

Dès la 1ère manche les deux équipes se sont inscrites au pointage et le Shaker menait 2-1. À la 3e reprise, les Braves Batitech ont repris l’avance 3-2 avec une poussée de 2 points, mais Rimouski a remis les compteurs à zéro dès leur tour au bâton.

Le match s’est joué en 7e manche. Tirant de l’arrière 4-3, les visiteurs ont marqué 5 points pour prendre une avance confortable. Les locaux n’ont pas abandonné avec une réplique de 3 points à leur dernier tour au bâton, mais c’était trop peu trop tard pour le Shaker. Au monticule Patrick Ouellet a mérité la victoire avec l’aide de Félix Castonguay qui est venu sauvegarder la partie en fin de rencontre. Pour Rimouski, Jefferson Vargas avait été désigné comme lanceur partant et la défaite ira à sa fiche.

En bref… La foule pour se match a été évaluée à plus de 400 spectateurs… Dany Paradis-Giroux a fait une courte présence hier et il n’a toujours pas obtenu de départ dans cette série. Mystère!… Alain Théberge et Michaël Ouellet des Braves Batitech ont été expulsés de la rencontre.

