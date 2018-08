Deux Vaillants ont défendu les couleurs du Québec au Manitoba

Pour une 2e année de suite, les Championnats nationaux d’athlétisme de la Légion, avait lieu à Brandon au Manitoba. Deux athlètes du club Les Vaillants du Témiscouata, ont troqué le marine pour le bleu et blanc, représentant leur province face aux meilleurs athlètes au pays, dans les catégories U16 et U18. Vanessa Ayers et Éloi Rousseau, ont pris part à cette importante rencontre annuelle, qui se tenait du 10 au 12 août.

Pour Vanessa Ayers de Rivière-Bleue, il s’agissait d’une troisième participation en autant d’année, elle qui avait remporté une médaille d’argent au disque (U16) en 2016, ainsi que des médailles d’or et d’argent au poids et au disque l’année dernière. À sa première présence dans la catégorie U18, elle a pris la 7e place au lancer du disque et le 12e rang au lancer du poids.

Pour Éloi Rousseau, c’était une première expérience dans une compétition aussi relevée. L’athlète de Pohénégamook s’est bien tiré d’affaire au saut en hauteur, en prenant la 5e position chez les U16. Après avoir raté un seul saut jusqu’à 1,75m, il n’a malheureusement pas réussi à franchir la barre critique de 1,78m.

Malgré des attentes qui étaient peut-être plus élevées que les résultats obtenus, les deux athlètes peuvent être fiers de leur présence à ce championnat et de tout ce qu’ils ont accompli durant cette saison, qui est maintenant officiellement terminée.