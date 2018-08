Médaille d’argent pour les Riverains AAA

Les Riverains du Bas-Saint-Laurent ont conclu leur belle 2e saison en division 2 de façon exceptionnelle, cette fin de semaine, alors qu’ils ont remporté une médaille d’argent lors des Championnats provinciaux de baseball Midget AAA.

L’équipe louperivoise s’est peut-être inclinée en finale au compte de 10 à 0 contre les Tyrans de Gatineau, mais ce n’est pas sans fierté que ses joueurs ont regardé le chemin parcouru.

«On ne se voyait pas nécessairement là [en finale], mais on savait que c’était une possibilité (…) Ça n’a pas été facile, mais on a réussi à prouver que notre équipe de région peut très bien performer sur la scène provinciale. C’est ça la victoire», a résumé l’entraineur-chef, Vincent Michaud.

Les Riverains ont affronté plusieurs tempêtes en cours de route. Rien qu’ils n’ont pas été en mesure de traverser, cependant. Par exemple, la formation s’est difficilement qualifiée pour le tournoi au terme de 4 matchs préliminaires. Ils ont terminé cette ronde de qualification avec une fiche de 2 à 2 grâce à une victoire in extremis contre l’Outaouais.

«Lors de ce dernier match, nous perdions 6 à 1 en 5e manche. C’était avant qu’Antoine Boucher frappe un grand chelem et nous donne l’avance. Nous avons finalement gagné 9 à 8 (…) C’est ainsi que nous avons eu accès au championnat, c’était exceptionnel», se remémore l’entraineur, soulignant que les matchs 2 et 3 ne s’étaient pas déroulés comme prévu.

Les joueurs ont de nouveau fait preuve de caractère en demi-finale du tournoi contre Montréal. Tirant de l’arrière 2 à 0, les athlètes n’ont pas baissé les bras et sont revenus de l’arrière avec 3 points en 5e manche les menant vers la victoire. «Il faut souligner l’efficacité de notre lanceur Cédric Lizotte. En 12 manches de travail lors de la compétition, il n’a accordé que 2 points mérités, ce qui est très très bon au baseball.»

Une fois en finale, l’énergie n’était peut-être plus au rendez-vous, mais «la victoire» était déjà acquise. «Nous souhaitions nous amuser, alors l’objectif est plus qu’atteint (...) On a manqué un peu de profondeur [12 joueurs contre 16], c’est tout. C’est d’ailleurs là-dessus qu’il faut travailler dans la région. Nous avons la qualité [de joueurs], mais il nous manque encore la quantité», a résumé sagement Vincent Michaud.

L’entraineur-chef n’a pas caché sa fierté devant le bilan très positif de cette deuxième année de baseball Midget AAA au Bas-Saint-Laurent. Nul doute que le meilleur est à venir.

COHORTE

L’équipe 2018-2019 des Riverains Midget AAA est composée des joueurs suivants : Xavier Mcnicoll-Belzile (Trois-Pistoles), Cédric Lizotte (St-Philippe-de-Néri), Étienne Martin (Rivière-du-Loup), Yannick Pelletier (Kamouraska), Félix Bernier (St-Pascal), Thomas Hudon (La Pocatière), Thomy Lévesque (St-Pascal), Enrick Jomphe (La Pocatière), Zachary Frenette (Ste-Brigitte-de-Laval, Antoine Boucher (St-Antonin), Samuel Cayouette (Matane), Justin Lépine (Rivière-du-Loup), Samuel Sirois (Trois-Pistoles) et Cédric Caron (St-Roch-des-Aulnaies).