Nageons au Témiscouata de plus en plus populaire

Nageons au Témiscouata a accueilli 128 nageurs pour les épreuves de natation en eau libre, le 11 août dernier. L’évènement qui se déroule à Témiscouata-sur-le-Lac a attiré une foule de 2000 spectateurs qui ont assisté aux courses et au Beach Party en soirée.

Quatre épreuves compétitives étaient présentées. Le meilleur temps du 1000m, toutes catégories confondues, a été réalisé par Jonathan Naisby. Mathis Bourbonnais a terminé premier au 2000m, tandis que le meilleur chronomètre du 5000m revient à Jonathan Aubry. Finalement, la course à relais 4 X 500m a été remportée par l’équipe composée de Sébastien Anger, Émilie Leblanc, Louis-Pier Côté et Mathis Bourbonnais. Les résultats des épreuves pour chaque catégorie sont disponibles au www.temiscouatasurlelac.ca.

La traversée du lac aux flambeaux Guy Dumais s’est déroulée sans encombre. Près de 40 nageurs ont pris le départ à partir du parc national du Lac-Témiscouata pour rejoindre le site de l’évènement à la Plage de Cabano. Nageons au Témiscouata s’est conclu en soirée au rythme du Rock and blues band qui a animé la foule, et avec la présentation d’un feu d’artifice.

Nageons au Témiscouata est organisé par un comité de citoyens, supporté par le Service des loisirs et de la culture, afin de mettre en valeur le magnifique lac Témiscouata en plus de favoriser la pratique d’activités sportives et les saines habitudes de vie. Merci aux bénévoles qui ont contribué au succès de l’évènement ainsi qu’à tous les commanditaires, dont Bombardier produits récréatifs, le festival les cartonfolies et Cascades Emballage carton-caisse-Cabano.