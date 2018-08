Camp des Albatros : l’attitude avant tout

Près de cinquante joueurs de hockey d’âge midget travaillent fort ces jours-ci afin d’espérer se tailler une place dans le prochain alignement des Albatros du Collège Notre-Dame pour la saison 2018-2019. Mais au-delà de leurs habiletés individuelles, c’est leur attitude qui intéresse l’organisation dans le cadre de ce camp de sélection.

«Le message qu’on a transmis aux joueurs, la première chose, c’est au niveau de l’attitude. On veut du leadership positif. Ce qu’on recherche, ce qu’on observe et ce dont on discute avec le groupe d’entraineurs, c’est aussi d’avoir des joueurs qui acceptent leur rôle (…) Avec du travail et une bonne structure, les résultats devraient venir par la suite», souligne le nouvel entraineur-chef de l’équipe, Eudore Aucoin.

Le camp d’entrainement estival des oiseaux a officiellement été lancé ce dimanche avec différents tests physiques. Lundi avant-midi, les joueurs effectuaient des exercices et se préparaient, tranquillement, aux matchs intra-équipes prévus en soirée. Du haut des gradins, le directeur général Christian Caron et le pilote Eudore Aucoin portaient attention à l’action.

Mercredi et jeudi, l’équipe a des matchs hors-concours à son horaire. D’abord sur la route pour des visites à Saint-Augustin (Blizzard) et à Lévis, l’équipe sera de retour vendredi, à 19 h au Centre Premier Tech, afin d’y retrouver de nouveau les Chevaliers. La fin de la semaine (vendredi ou samedi matin) sera ensuite marquée par les premières coupures.

«Les rencontres seront évidemment très importantes. Les pratiques, c’est bien, ça nous permet de voir la condition physique des gars et leur talent individuel, mais il reste que c’est la game qui importe. C’est pour ça qu’on a plusieurs parties à l’horaire; on veut les voir en situation de matchs.»

ÉQUIPE JEUNE

Chose certaine, la prochaine formation des Albatros devrait aligner une majorité de recrues. Seulement cinq joueurs de l’an dernier, soit les défenseurs Jérémy Bérubé, Étienne Arseneau et Zachary Cormier, ainsi que les attaquants Joey Frenette et Mathieu Fortin, sont susceptibles de revenir. L’équipe pourra néanmoins compter sur de bons joueurs qui vont graduer du bantam AAA, note M. Aucoin.

«Il va falloir être bien disciplinés et structurés dans notre jeu défensif. Ça fait d’ailleurs partie de mes croyances. Quand tu es dédié défensivement, le reste vient naturellement. On va laisser la place à la créativité offensivement, mais au départ, c’est sur l’aspect défensif qu’on souhaite exceller», a ajouté l'entraineur-chef.

Eudore Aucoin se dit enthousiaste à l’idée d’entamer sa première saison à titre d’entraineur-chef des Albatros. Il voit aussi d’un très bon œil l’ajout du poste de directeur général qu’occupe dorénavant son collègue et ami Christian Caron. Cela lui permettra d’avoir plus de temps à consacrer à l’équipe sur la glace, estime-t-il.

L’alignement officiel sera transmis à la Ligue midget AAA du Québec, le 28 aout. La saison des oiseaux débutera le 1er septembre, mais leur adversaire est pour le moment inconnu.