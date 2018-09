Des affrontements épiques pour les demi-finales de la Ligue Puribec

Le carré d’as étant maintenant connu, la Ligue de baseball Puribec lancera son deuxième tour éliminatoire dès aujourd’hui alors que le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles accueillera le CHOX-FM de la Pocatière dans le premier match de la série demi-finale 4 de 7.

L’autre duel opposera les Braves Batitech du Témiscouata au Shaker de Rimouski. Cette série se mettra en branle dimanche dans le mythique Parc des Braves de Témiscouata-sur-le-Lac, dans le quartier Cabano.

La Pocatière vs Trois-Pistoles

Même si le CMB de Trois-Pistoles part comme grand favori, il ne faut pas compter le CHOX-FM de La Pocatière pour battu. En première moitié de saison, l’équipe du Kamouraska se dirigeait allègrement vers le championnat de la saison régulière quand les entraineurs ont dû négocier avec un alignement réduit pour quelques rencontres. Avec des bras en santé et une formation complète, le CHOX-FM peut causer la surprise. En contrepartie, Trois-Pistoles représente l’équipe la plus redoutable du circuit. La rotation des lanceurs partants n’a pas d’égale dans la Ligue Puribec avec Jimmy Durette (4-0), Simon Rousseau (6-0) et Marc-Antoine Bérubé qui sort des rangs professionnels. Le CMB vise un troisième championnat consécutif des séries éliminatoires.

Demi-finale A

Partie 1 : Vendredi 10 aout La Pocatière vs Trois-Pistoles 20h

Partie 2 : Dimanche 12 aout Trois-Pistoles vs La Pocatière 19h30

Partie 3 : Mercredi 15 aout La Pocatière vs Trois-Pistoles 20h

Partie 4 : Vendredi 17 aout Trois-Pistoles vs La Pocatière 20h30

Partie 5 : Dimanche 19 aout La Pocatière vs Trois-Pistoles 19h *si nécessaire

Partie 6 : Mardi 21 aout Trois-Pistoles vs La Pocatière 20h *si nécessaire

Partie 7 : Vendredi 24 aout La Pocatière vs Trois-Pistoles 20h *si nécessaire

Affrontements entre les deux équipes

29 mai : La Pocatière 3 Trois-Pistoles 9 (LG : D. Voyer - LP : J. Blais)

13 juin : Trois-Pistoles 4 La Pocatière 11 (LG : M. Bossé - LP : É. Rousseau)

14 juillet : Trois-Pistoles 8 La Pocatière 1 (LG : J. Durette – LP : M. Bossé)

Rimouski vs Témiscouata

Dans les années 2010, les deux équipes se sont affrontées à trois reprises dans des matchs suicides donnant accès aux séries éliminatoires. Des rencontres sans lendemain qui ont permis de créer une certaine rivalité. Les deux formations se ressemblent beaucoup avec deux lanceurs dominants de chaque côté. Le Shaker de Rimouski a racheté une campagne qui battait de l’aile avec une bonne fin de saison et une première ronde des séries sans faille. D’autre part, les Braves Batitech du Témiscouata ont possiblement l’attaque la plus explosive du circuit avec Samuel Pearson, Dany Paradis-Giroux, Félix Castonguay et Pier-André Bouchard, ce dernier de retour à temps pour la fin de la saison et les séries. Au monticule, Dany Paradis-Giroux a connu sa meilleure saison dans le circuit évoluant même dans les rangs professionnels, notamment, avec les Capitales de Québec.

Demi-finale B

Partie 1 : Dimanche 12 aout Rimouski vs Témiscouata 19h30

Partie 2 : Mardi 14 aout Témiscouata vs Rimouski 20h

Partie 3 : Vendredi 17 aout Rimouski vs Témiscouata 20h

Partie 4 : Dimanche 19 aout Témiscouata vs Rimouski 19h30

Partie 5 : Mardi 21 aout Rimouski vs Témiscouata 20h * si nécessaire

Partie 6 : Vendredi 24 aout Témiscouata vs Rimouski 20h * si nécessaire

Partie 7 : Dimanche 26 aout Rimouski vs Témiscouata 19h30 * si nécessaire

Affrontements entre les deux équipes

3 juin : Témiscouata 2 Rimouski 1 (LG : P. Ouellet – LP : J. Vargas)

3 juillet : Rimouski 0 Témiscouata 6 (LG : D. Paradis-Giroux – LP : J. Vargas)