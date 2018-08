À l’aube de l’ouverture de son camp de sélection pour la saison 2018-2019, le Club de hockey les Albatros du Collège Notre-Dame est heureux d’annoncer la nomination de Jérôme D’Astous au poste d’entraîneur des gardiens de but.

Natif de Rivière-du-Loup, ce dernier habite aujourd’hui la région de Rimouski. Jérôme baigne dans le hockey depuis de nombreuses années. Il est d’ailleurs connu comme le créateur du Tournoi du Kid.

Il a lui-même été gardien de but au sein du Promutuel de Rivière-du-Loup dans l’ancienne Ligue semi-pro du Québec. Il y a quelques années, il s’était impliqué à titre d’entraîneur avec les équipes AA de Rivière-du-Loup et Mont-Joli. L’année dernière, il a assuré le poste d’entraîneur des gardiens de but pour les équipes pee-wee relève, pee-wee AAA et bamtam relève, équipes faisant partie de la structure intégrée des Albatros. L’organisation est très fière d’accueillir M. D’Astous et est convaincue qu’il saura développer les futurs gardiens.

Camp d’entraînement

Le camp de sélection pour la prochaine saison débutera le dimanche 12 aout. Le premier match de pré-saison aura lieu le 17 aout, à 19 h au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup alors que les Chevaliers de Lévis seront les visiteurs. Les partisans pourront en profiter pour faire l’acquisition de leurs billets de saison.