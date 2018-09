Michaël Laverrière aux CrossFit Games

Michaël Laverrière a pris part la fin de semaine dernière aux CrossFit Games disputés à Madison, au Wisconsin. Il a pris le 15e rang au cumulatif, sur 20 athlètes chez les 35-39 ans.

Lors des qualifications, Laverrière s’est classé au 10e rang mondial dans sa catégorie d’âge. Il pratique la discipline depuis 4 ans seulement, ce qui est exceptionnel.

Sur place, tous les hommes et les femmes «les plus en forme au monde» se sont affrontés dans le cadre d’épreuves combinant notamment l’aérobie, la gymnastique et le lever de poids. Peu importe le résultat, Laverrière peut être très fier, faisant partie des 20 meilleurs athlètes de son groupe d’âge au monde.