Les athlètes Filoup terminent la saison à Longueuil

Le 4 aout avait lieu à Longueuil la dernière rencontre de la saison du club d’athlétisme Filoup qui était le championnat provincial de pentathlon U-14 et U16.

Trois athlètes ont participé aux épreuves combinées pour sa part Abdellah Flilou a terminé sur la 3e marche du podium. Abdellah a aussi réalisé le record du club au pentathlon avec 2364 points, battant de 49 points la marque d’Alex Boulianne.

Pour sa part, le minime Benoit Chouinard a réalisé six records personnels et a obtenu 791 points au total des épreuves, en plus de battre les records du club chez les minimes au 80m haies de Nicolas Beaulieu de 17 centième de seconde et au pentathlon de Vincent Gagnon, qui datait de 2009.

Rosalie Chouinard terminé 5e aux épreuves combinées avec des records personnels au 80m haies, au poids et en longueur et battant meilleur pointage de l’an passé. Le benjamin Vincent Brodeur a arrêté le chronomètre lors du 100m à 12,65 secondes ce qui le placera au 2e rang. Alice Lagacé a amélioré sa meilleure marque au lancer du poids de 65 centimètres avec un jet de 8m35.

Vincent Gagnon a réalisé sa meilleur performance à vie en longueur avec un bond de 5m42. Il a remporté le lancer du javelot chez les juniors.