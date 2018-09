Un bilan positif pour l’Est-du-Québec

La 53e Finale des Jeux du Québec à Thetford Mines s’est terminée le 4 aout avec une cérémonie de clôture haute en couleurs. C’est la cycliste de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Britanie Cauchon, qui a ouvert la marche et porté le drapeau de l’Est-du-Québec lors de l’entrée de la délégation.

Les athlètes de la région ont offert d’excellentes performances à Thetford Mines, remportant une bannière d’esprit sportif, une bannière d’excellence et 20 médailles dont 3 d’or, 9 d’argent et 8 de bronze. La majorité des athlètes ayant remporté des médailles avaient déjà participé aux Jeux du Québec, ce qui témoigne de l’impact de l’expérience au plus grand évènement multisports au Québec.

PORTE-DRAPEAU

La cycliste Britanie Cauchon de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a remporté deux médailles lors de cette Finale, soit une d’or au contre-la-montre individuel, et une d’argent au critérium, et ce, à sa première participation aux Jeux du Québec. «Je suis excitée et un peu nerveuse d’entrer en premier en portant le drapeau de ma région» a-t-elle mentionné au moment où elle a appris la nouvelle, à la rencontre réunissant l’ensemble des membres de la délégation. «À mes premiers Jeux, je ne m’attendais pas à ça. Je suis surprise et vraiment heureuse», a-t-elle ajouté. Britanie est une patineuse de vitesse qui a commencé à pratiquer le cyclisme à l’été 2016 et qui connait une progression très rapide. Elle a terminé deuxième au classement cumulatif du circuit de la Coupe Québec en gagnant sept médailles d’or, une d’argent et cinq de bronze. Elle a également remporté le championnat provincial de cyclisme sur piste.

BILAN

Les représentants de la région en athlétisme ont répondu aux attentes avec plusieurs performances dignes de mention, s’illustrant autant sur piste que sur pelouse. Deux athlètes ont réalisé des doublés : Vanessa Ayers (Rivière-Bleue) avec une d’or et une de bronze et Nathan Soucy (Saint-Alexandre-de-Kamouraska) avec deux d’argent. Une athlète du KRTB a décroché le bronze, soit Sarah-Kim Veilleux (Rivière-du-Loup). L’Est-du-Québec termine en 5e position au classement de ce sport, le meilleur rang de la région depuis 1989. Des nageuses ont également offert d’excellentes performances.

À sa deuxième participation aux Jeux du Québec, Alexia Pietrantonio (Rivière-du-Loup) s’est illustrée avec une récolte de trois médailles, soit deux d’argent aux épreuves individuelles et une de bronze au relais 4 x 50 mètres quatre nages. La Louperivoise Raphaëlle Tremblay a pour sa part remporté deux médailles de bronze, soit l’une au 100 mètres libre et une au relais. Florence Pelletier de Rimouski et Élyse Poirier de Rivière-du-Loup ont chacune mérité une médaille de bronze au relais avec Alexia et Raphaëlle.

Les golfeurs ont offert une performance historique pour la région en mettant fin à une disette de 35 ans sans gagner de médaille dans cette discipline. Marie-Dubé Morin de Témiscouata-sur-le-Lac a monté sur ;a deuxième marche du podium en équipe avec Rosalie Ouellet de Rimouski à l’épreuve «deux balles, meilleure balle».

Les deux autres médailles de la région appartiennent à la porte-drapeau de la cérémonie de clôture, Britanie Cauchon, avec ses deux médailles en cyclisme sur route. Les équipes de volleyball masculin et basketball féminin ont connu un excellent tournoi en terminant respectivement au 5e et 8e échelon.