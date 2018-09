L’École de Hockey des Sphinx dépasse les attentes

Du 30 juillet au 2 aout dernier avait lieu la troisième édition de l’École de Hockey des Sphinx de l’École secondaire Rivière-du-Loup.

C’est plus de 50 jeunes qui ont pu recevoir les conseils techniques des frères Chad et Loïc Lacasse, de Michael Ward, Tristan Pomerleau, Éric Caron, de même que deux anciens joueurs des Sphinx, Nathan Ouellet et Alex-Antoine Dumas.

L’objectif de cette école de hockey est modeste pour le programme des Sphinx, selon Chad Lacasse, responsable de l’école de hockey : «Cette semaine sert de mise en forme pour certains et à parfaire les habiletés pour d’autres. De plus, avec des athlètes qui graduent maintenant au niveau collégial et junior majeur, cela sert aussi de préparation pour les camps d’entrainement qui débuteront bientôt.»

PRÉPARATIFS DE LA RENTRÉE

Pour leur part, les cinq équipes des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup sauteront sur la glace lors de la dernière semaine du mois d’aout. Les effectifs sont presque complets mais il reste encore quelques places afin de combler les besoins particuliers de chaque équipe aux différentes positions. Les élèves-athlètes qui désirent vivre l’expérience du hockey scolaire au niveau provincial peuvent encore se manifester en entrant en communication avec la réception de l’École secondaire de Rivière-du-Loup avant le 25 aout.

Un aspect intéressant cette année pour les Sphinx est que toutes les équipes iront en tournoi dans la région de Boston au mois de février 2019.

Enfin, au niveau du personnel d’encadrement, Yannick Massé (M12), Steve Bélanger (M13), Gabriel Dumont (M15 mineur), Chad Lacasse (M15 majeur) et Andrew Randazzo (M17 majeur), seront les entraineurs des équipes des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup pour la prochaine saison.