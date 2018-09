Rimouski sort vainqueur contre Rivière-du-Loup

Après un début de saison difficile qui aura même mené au départ de l'instructeur-chef, le Shaker de Rimouski a démontré que le succès obtenu dans le dernier droit du calendrier n'était pas un feu de paille, en éliminant le CIEL-FM de Rivière-du-Loup en deux rencontres au premier tour des séries.

Pendant ce temps, les Cataractes de Grand-Sault et le CHOX-FM de La Pocatière se livrent toute une bataille et auront besoin d'un match décisif pour trancher.

Le 3 aout, le Shaker a vaincu le CIEL-FM au compte de 5 à 2 au grand plaisir des 200 personnes présentes. Il ne fallait pas manquer la première manche, où les équipes ont frappé la moitié de leurs coups surs de toute la partie, deux par le CIEL-FM pour deux points et quatre pour le Shaker pour trois points, dont le vol de marbre de Maxime Lévesque avec deux retraits.

Le CIEL-FM a dû faire avec la blessure de son lanceur partant, Michaël Lavoie, sur son premier lancer du match au marbre. Celui qui évolue dans le circuit depuis plus de 20 ans a été applaudi par tous les joueurs sur le terrain et les spectateurs en quittant le terrain. Jefferson Vargas a lancé six manches récoltant six retraits au bâton pour la victoire. En relève au vétéran lanceur droitier, Jonathan Rochefort a œuvré durant les six manches en défensive de son équipe essuyant la défaite. Rivière-du-Loup est éliminé pour une troisième saison de suite au premier tour des séries. Rimouski a complètement dominé au chapitre des coups surs dans la série avec 17 contre 5 seulement. La dernière victoire dans un match éliminatoire pour les Louperivois remonte d'ailleurs à septembre 2015, lorsque le CIEL-FM avait soulevé la coupe.

Rimouski et Trois-Pistoles ont maintenant assuré leur place respective en demi-finale. Dans l'Ouest, Témiscouata et Grand-Sault ont une longueur d'avance, mais rien n'est encore déterminé.

Série A

Partie 1 : Mercredi 1er août Trois-Pistoles 9 Matane 3

Partie 2 : Jeudi 2 août Matane 0 Trois-Pistoles 7

(3P gagne la série 2-0)

Série B

Partie 1 : Mercredi 1er août Rimouski 5 Rivière-du-Loup 2

Partie 2 : Vendredi 3 août Rivière-du-Loup 2 Rimouski 5

(Rim gagne la série 2-0)

Série C

Partie 1 : Jeudi 2 août Edmundston 1 Témiscouata 2

Partie 2 : Mardi 7 août Témiscouata vs Edmundston 21h (HNB)

Partie 3 : Mercredi 8 août Edmundston vs Témiscouata 20h * si nécessaire

Série D

Partie 1 : Mercredi 1er août La Pocatière 1 Grand-Sault 2

Partie 2 : Dimanche 5 août Grand-Sault 5 La Pocatière 8

Partie 3 : Lundi 6 août La Pocatière vs Grand-Sault 21h30 (HNB)