Des Jeux du Québec exceptionnels pour Les Vaillants

Les sept athlètes du club Les Vaillants ont largement contribué aux beaux résultats de l'Est-du-Québec lors de la 53e Finale des Jeux du Québec. Les représentants du Témiscouata ont pris part à plusieurs finales, en plus d’obtenir deux médailles. Tous les membres de la formation ont réalisé de belles prestations et vécu des moments inoubliables.

Désignée pour soulever le drapeau de la délégation, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux, Vanessa Ayers a débuté la compétition en force. La l’athlète de Rivière-Bleue a remporté la première médaille de l’EDQ, en terminant au troisième rang du lancer du marteau, avec un record personnel de 48,16m. Puis, après avoir obtenu une cinquième place au lancer du poids, elle a conclu en force au lancer du disque, remportant la première médaille d’or de la délégation.

Ses coéquipières Jolianne Bernier et Coralie Robichaud, n’ont pas été en reste. Les deux athlètes originaires respectivement de St-Athanase et Rivière-Bleue, ont réalisé des marques personnelles, lors de la qualification du saut en longueur. Jolianne a réussi un bond de 4,96m, alors que Coralie a franchi la distance de 4,90m. Elles ont terminé 12e et 13e de ce concours. Jolianne a également pris part au 100m haies et au 200m. Elle a d’ailleurs réalisé un temps sous les 28 secondes dans cette dernière épreuve. Pour ce qui est de Coralie, elle a aussi pris le départ du 100m haies, réalisant même le 2e meilleurs temps parmi les athlètes nées en 2004 s’alignant dans l’épreuve. Elle a aussi atteint la finale du triple-sauts et obtenu une place dans le top 10 des concurrentes. Jolianne et Coralie ont aussi fait partie du relais 4 x 100m.

Chez les garçons, Olivier Bélanger s’est surpassé dans les épreuves de sprint. L’athlète de St-Marc-du-Lac-Long a réalisé un chrono de 11,90s au 100m, lui permettant d’accéder aux demi-finales. Puis, il a de nouveau abaissé son temps au deuxième tour, avec une performance de 11,71s. Il a aussi atteint la seconde ronde du 200m, grâce à un record personnel de 23,66s. Il a aussi participé au relais 4 x 100, en compagnie de son coéquipier Pier-Olivier Lebrun, de St-Eusèbe. Ce dernier a pris le 11e rang du 400m haies et la 8e place, lors de la finale du triple-sauts. Il a aussi fait le saut en longueur et le relais 4 x 400m.

Comme dans le cas de Coralie, Tommy Blier et Éloi Rouseau de Pohénégamook, étaient surclassés d’une catégorie pour s’aligner dans la compétition. Tommy a pris part aux lancers du poids, du marteau et du disque. Il a atteint la grande finale du marteau et du disque, terminant respectivement en 5e et 8e positions. Quant à Éloi Rousseau, il a été à des poussières de grimper sur le podium au saut en hauteur. Après avoir réussi un bond de 1,75m, c’est à partir du nombre d’essais que les juges ont dû départager une quintuple égalité au troisième rang et lui octroyer la quatrième position. Éloi a aussi pris la 8e place au 110m haies, en plus de faire le saut en longueur. Il sera à surveiller pour les prochains JDQ.

D’ailleurs, la prochaine édition des Jeux d’été auront lieu à Laval en 2020. Plusieurs athlètes du club ont probablement déjà hâte à ce moment!