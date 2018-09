L’Est-du-Québec remporte le Championnat provincial junior de quilles

Les quilleurs juniors de l’Est-du-Québec, dont plusieurs proviennent du KRTB, ont offert une éclatante performance d’équipe en s’appropriant le titre de «Champion provincial 2018» lors du récent Championnat provincial junior de quilles, disputé à Québec du 25 au 29 juillet, au Salon de quilles Montmorency.

La délégation de l’Est-du-Québec était composée de 16 quilleurs provenant des clubs de La Mitis-Rimouski-Neigette, Ste-Anne-des-Monts, Cap-Chat, Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac et St-Pascal-de-Kamouraska. L’équipe junior a enlevé la médaille d’or, terminant au premier rang parmi les 10 régions présentes, avec un total de 251 points accumulés, devant le Lac-St-Louis (207 points) et la région de la Capitale Nationale (204 points). En plus de mettre la main sur 12 médailles dont cinq d’or, quatre d’argent et trois de bronze, les excellentes performances de tous les joueurs ont été déterminantes pour l’obtention du trophée provincial.

BELLE PERFORMANCES

Parmi les performances individuelles remarquables, on compte trois champions provinciaux et médaillés d’or, dont Julia Viel de Témiscouata-sur-le-Lac en simple 11 ans et moins. La jeune athlète s’est aussi emparée de la médaille d’argent au cumulatif, dans sa catégorie.

En trio garçons 17 ans et moins, l’équipe composée de Cédric Lévesque de St-Pascal, Jérémie Pinet de Rivière-du-Loup et Kévin St-Onge a récolté la médaille d’argent, à seulement deux quilles de la première place. Du côté féminin, le trio filles 17 ans et moins composé de Julia Viel, Talyssa Frappier de Témiscouata-sur-le-Lac et Elodie Annett de Grand-Métis a également décroché le bronze.

D’autres performances dignes de mention ont aussi largement contribué à la victoire d’équipe de l’Est-du-Québec. Notons les quatrièmes places en simple 12-14 ans de Jérémie Pinet et une partie de 279, de Talyssa Frappier au cumulatif 12-14 ans ainsi que le duo Talyssa Frappier et Jérémie Pinet en double-mixte 12-14 ans, également quatrièmes à trois quilles du podium.

De plus une septième position en tri garçons d’Hugo Bernier et Marc-Olivier Pelletier de St-Pascal accompagné de Nicolas Therrien. Les séniors 18-21 ans ont eux aussi frôlé le podium à plusieurs reprises. C’est le cas de Cédric Côté de Trois-Pistoles en simple.

Les résultats complets sont disponibles à l’adresse : www.federation-quilles-quebec.com.