Nomination des joueurs de la semaine et Edmundston jouera à la maison

Les dirigeants de la Ligue de baseball Puribec ont décidé de prolonger la durée du premier tour des séries afin de permettre aux partisans d'Edmundston de goûter aux joies des éliminatoires.

En effet, l'horaire de la série entre les Républicains et les Braves Batitech a été modifié pour l'occasion. Ainsi, le premier match sera disputé comme prévu le jeudi 2 août à Témiscouata-sur-le-Lac, mais la deuxième rencontre a été repoussée au mardi 7 août alors que les Républicains recevront la visite des Braves Batitech à Edmundston dès 21h, heure du Nouveau-Brunswick. Si nécessaire, la partie numéro trois serait disputée le lendemain mercredi 8 août dans le Témiscouata.

«Par respect pour le partisans d'Edmundston, nous nous sommes donnés comme mission de régler la situation. La Foire Brayonne est une institution et nous avons pu ajuster l'horaire en conséquence», a indiqué le président Denis Bérubé. Il a également été décidé que l'équipe gagnante de cette série aura un minimum de trois jours de repos, tout comme les autres équipes, avant d'entreprendre la prochaine ronde.

Calendrier-Série C

Partie 1 : Jeudi 2 août Edmundston vs Témiscouata 20h (HDQ)

Partie 2 : Mardi 7 août Témiscouata vs Edmundston 21h (HNB)

Partie 3 : Mercredi 8 août Edmundston vs Témiscouata 20h (HDQ)* si nécessaire

Joueurs de la semaine

Dany Paradis-Giroux et Samuel Pearson des Braves Batitech du Témiscouata ont été nommés respectivement lanceur et joueur offensif de la dernière semaine.

Au monticule, Paradis-Giroux a permis à son équipe de terminer au premier rang grâce à une performance d'un seul coup sûr. Samedi face aux Cataractes, il a frôlé la perfection accordant un point non-mérité sur une seule balle en lieu sûr en sept manches de travail. Il a de plus éventré 11 frappeurs au bâton. Le numéro 19 a inscrit une sixième victoire cette saison contre une seule défaite.

En attaque, Samuel Pearson a grandement contribué aux trois victoires de son équipe cette semaine avec cinq coups sûrs. Pearson qui occupe habituellement le premier ou le deuxième rang du rôle offensif de sa formation a été une bougie d'allumage. Cette saison, il a conservé une moyenne de ,377 tout en produisant 17 points, un sommet pour lui dans le baseball senior.

Anthony Fournier également des Braves Batitech du Témiscouata et Frédéric Gosselin des Républicains d'Edmundston ont été considérés dans la nomination des joueurs de la semaine. Il s'agissait de la dernière édition pour les joueurs de la semaine puisqu'il n'y aura pas de nomination dans les séries éliminatoires. Nous vous invitons toutefois à suivre les récipiendaires des différents trophées de la saison régulière 2018 qui seront dévoilés durant les rondes éliminatoires.

