Un premier Rendez-vous des rameurs au lac Long

Découvrir le lac Long et ses paysages, patrimoine naturel du Témiscouata, à la rame et en famille, voici ce qu’offre la toute première présentation du Rendez-vous des rameurs du lac Long qui se tiendra le 19 aout. L’activité est organisée conjointement par le Comité de protection du lac Long et le Comité des loisirs de Saint-Marc-du-Lac-Long.

Les amateurs de canot et de kayak sont les bienvenus. Le départ se fera du débarcadère à Rivière-Bleue (rue St-Joseph Nord ou route 289) en début de matinée, vers 8 h 30. Le parcours de 13 kilomètres et d’une durée approximative de quatre heures offre la possibilité de faire plusieurs arrêts, permettant à tous les participants de le réaliser à leur rythme.

L’observation du pygargue à tête blanche y est possible. La présence de nombreuses iles, anses et petites plages sauvages agrémentera l’excursion. Pour ceux qui seraient intéressés par l’observation des plantes aquatiques, des aquascopes seront disponibles. Un barbecue attendra les rameurs à leur arrivée au débarcadère de Saint-Marc-du-Lac-Long. Un service de retour des personnes au point de départ sera disponible. La date limite d’inscription est le 15 aout. Il est possible de communiquer avec Delphine Dupuy à l’adresse courriel [email protected] ou au 418-893-7110 pour s’inscrire ou obtenir plus d’informations.