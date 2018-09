36 ans de sport, de retrouvailles et de festivités à Auclair

Le 36e Tournoi régional de balle molle d’Auclair se déroulera camping d’Eau Clair du 3 au 5 aout. En plus d’une compétition sportive relevée, la programmation de la fin de semaine propose diverses activités et des surprises pour toute la famille.

Seize équipes de haut calibre du Québec et du Nouveau-Brunswick se disputeront les honneurs lors de ce tournoi. Les compétitions débuteront vendredi soir dès 19 h, se poursuivront samedi et dimanche à compter de 7 h. La grande finale de la compétition et la remise des bourses se dérouleront le dimanche après-midi.

Le 3 aout, il y aura une soirée sous le chapiteau en compagnie de DJ Carl. Le 4 aout, les participants pourront profiter de jeux gonflables, maquillage et de la baignade en tout temps. En soirée sous le chapiteau, le groupe rock The Base Of Flame s’occupera de l’ambiance musicale. Le 5 aout, tous pourront s’adonner au soccer «bubble» et à 13 h 30, le Bullarium en mettra plein la vue aux petits et grands.

L’évènement est présenté par la Commission des Loisirs d’Auclair et par son partenaire majeur, le Groupement forestier de Témiscouata. L’accès au tournoi est gratuit pour les 12 ans et moins. Pour plus d’information, il est possible de contacter Germain Robert au 418 899-0463.