Bilan positif pour le Duathlon Trois-Pistoles

La Piscine des Basques souhaite exprimer toute sa gratitude aux participants, aux bénévoles, aux commanditaires ainsi qu’aux collaborateurs pour leur implication et leur soutien lors de la troisième édition au Duathlon Trois-Pistoles. L’évènement qui s’est tenu le 30 juin a permis d’amasser un montant de 1500 $.

Cette année, le duathlon a été terminé par 55 participants, dont deux d’entre eux ont réalisé l’épreuve à deux reprises. De plus, l’organisation a reçu le soutien d’une douzaine de bénévoles, d’une trentaine de commanditaires ainsi que de collaborateurs. Grâce à un tel montant, des sessions de cours de natation pourront être défrayés pour une vingtaine de jeunes et leur famille.

Qui plus est, différentes possibilités sont analysées afin d’apporter un plus grand soutien aux jeunes, et ce, dans la région des Basques. À titre d’exemple, on prévoit offrir certains équipements de natation à ces enfants qui ne possèdent pas le matériel adéquat ou encore faciliter l’accès à la piscine aux écoles plus éloignées dans la MRC des Basques.

Par ailleurs, l’ensemble de ces avenues demeurent en lien avec la mission principale du Duathlon Trois-Pistoles, c’est-à-dire faciliter l’accès équitable aux cours de natation ainsi qu’aux expériences en milieu aquatique. Les objectifs sous-jacents demeurent la promotion de l’activité physique, la sensibilisation aux dangers liés aux plans d’eau et la prévention de ceux-ci.