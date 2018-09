Jeux du Québec : faste journée pour l'Est-du-Québec

Les représentants de l’Est-du-Québec ont récolté pas moins de six médailles en cette 3e journée des compétitions à la 53e Finale des Jeux du Québec à Thetford Mines. En plus des médailles remportées en athlétisme et en golf, les représentants de la région ont offert de solides performances au tir à l’arc et en vélo de montagne. L’Est-du-Québec compte maintenant 14 médailles, soit deux d’or, six d’argent et six de bronze.

Athlétisme

La première médaille d’or de la région a été remportée par la porte-drapeau de l’Est-du-Québec à la cérémonie d’ouverture, Vanessa Ayers de Rivière-Bleue. La jeune femme a su répondre aux attentes avec une belle performance au lancer du disque qui lui a permis de monter sur la plus haute marche du podium. L’athlète de La Pocatière Anne St-Amand a également remporté une médaille d’or. Elle est championne de l’épreuve du 3 000 mètres marche, grâce à un temps de 16 :35.68, à seulement quelques centièmes de seconde du record des Jeux du Québec dans cette épreuve. De son côté, Camille Boudreau de Carleton-sur-Mer a gagné une troisième médaille d’argent en autant d’épreuves à cette Finale des Jeux du Québec. Aujourd’hui, c’est à l’épreuve du 1 500 mètres qu’elle s’est distinguée grâce à un chrono de 4 :51.15. Maxime Henry de Saint-Siméon a pour sa part décroché la médaille de bronze au lancer du disque avec une performance de 38,65 mètres. D’excellentes performances ont également été réalisées par Philippe Morneau-Cartier de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Éloi Rousseau de Pohénégamook qui ont tous deux terminé au pied du podium. Philippe a pris la 4e position à l’épreuve du 2 000 m steeple avec un temps de 6 :24.55. Éloi a quant à lui terminé au 4e rang avec un saut en hauteur de 1,74 mètres. À l’épreuve du 3 000 mètres marche, le Louperivois Abdellah Flilou ainsi que Charles-Émile Leblanc de Maria ont très bien performé, terminant respectivement en 4e et 5e position.

Golf

Après la médaille d’argent de l’équipe féminine à l’épreuve «deux balles, meilleure balle», les golfeurs de l’Est-du-Québec se sont de nouveau illustrés à cette 53e Finale des Jeux du Québec. Lors de l’épreuve de la partie par coups (formule Stableford), deux athlètes de Rimouski se sont taillés une place sur la troisième marche du podium. Avec un pointage de 75 et trois oiselets, William-Philippe St-Pierre a décroché le bronze. «Je suis vraiment très content, surtout que j’ai connu ma meilleure ronde de tournoi de l’année», mentionnait-il après sa performance. «J’ai été constant les 17 premiers trous, et j’étais vraiment concentré sur ma partie», ajoute-t-il. Rosalie Ouellet a pour sa part remporté sa deuxième médaille, une de bronze

cette fois, grâce à un pointage de 89. «J’étais vraiment déterminée à gagner une deuxième médaille, je suis demeurée concentrée toute la partie et j’ai pu récupérer les erreurs quand j’en ai faites», soulignait-elle au terme de sa ronde. «C’est une expérience de fou les Jeux du Québec, surtout que personne ne s’attendait à ce que l’on gagne des médailles en golf, et je trouve ça encore plus extraordinaire», ajoute-t-elle.

Tir à l’arc

Le Rimouskois Justin Maisonneuve a très bien fait lors de la ronde finale de l’épreuve des cibles concentriques, l’emportant successivement contre ses adversaires de Lanaudière et Richelieu- Yamaska. Il s’est ensuite incliné en finale de bronze par un pointage serré de 124-119, terminant avec une 4e position. «Ça s’est vraiment bien passé. Je n’avais pas fait beaucoup de compétitions avant, et je me suis amélioré par rapport à la dernière à laquelle j’ai participé à Montréal. Il n’y avait pas beaucoup de vent et c’était parfait pour tirer», commente l’archer. L’athlète de 13 ans souligne qu’il apprécie beaucoup son expérience aux Jeux du Québec.

«Tout est vraiment plaisant, autant pour les compétitions que tout le reste avec les activités, le village des athlètes et notre gang», ajoute-t-il.

Vélo de montagne

Après ses 13e positions au contre-la-montre et au cross-country, Alex Roy d’Amqui a réalisé la meilleure performance de la région au sprint, terminant en 11e position sur 38 participants.

Volleyball

Les garçons ont débuté la journée en perdant leur partie de quart de finale contre l’équipe des Laurentides en trois manches. Ils l’ont ensuite successivement emporté contre les joueurs de l’Estrie et de l’Outaouais. Ils terminent donc en 5e position au classement des régions au terme du tournoi. Malgré leur beau travail collectif, les filles ont également perdu en quart de finale face à leurs adversaires de la région de Montréal dans une partie lors de laquelle la détermination était au rendez-vous. Elles finissent donc au 8e rang.

Baseball

Les représentants de l'Est-du-Québec affrontaient les joueurs de Saguenay-Lac-Saint-Jean hier soir au stade Desjardins à Thetford. L'ambiance était survoltée alors que presque tous les membres de la délégation de l'Est-du-Québec étaient sur place pour encourager les porte- couleurs de la région. Les garçons ont commencé sur les talons en accordant 8 points dans les deux premières manches. Ils sont ensuite revenus de l’arrière et ont créé l’égalité 10 à 10. Ils ont accordé un seul point en 7e manche, mais n’ont malheureusement pas réussi créer l’égalité à nouveau. Avec 2 retraits et 3 hommes sur les buts, il s’en est fallu de peu pour que l’Est-du- Québec, profitant d’une balle échappée par le receveur, réussisse à voler le marbre. La partie s'est terminée 11 à 10 en faveur de Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Visite d’un olympien

Dans le cadre du programme Jouez gagnant, les athlètes de la région ont eu l’occasion de rencontrer l’olympien François Coulombe-Fortier. Pratiquant le taekwondo depuis l’âge de 7 ans, François a gagné l’or aux Jeux du Québec en 1995, et a participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Il a profité de son passage pour partager son expérience, discuter avec les athlètes et les encourager dans leurs compétitions. Il a insisté sur l’importance de tout donner pour être fier de ses accomplissements et ne pas avoir de regrets. Il a également abordé l’importance d’avoir du plaisir malgré la pression de performance.