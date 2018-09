Britanie Cauchon est championne québécoise sur piste

Ce samedi 28 juillet, à Bromont, la cycliste de Saint-Alexandre-de-Kamouraska Britanie Cauchon est devenue championne provinciale sur piste, un très bel exploit. La jeune femme a atteint cet objectif en dominant la compétition lors de la dernière tranche de la Coupe Québec.

Britanie, qui est âgée de 14 ans, a ainsi couru sans complexe contre des adversaires âgées de 15 et 16 ans. Elle a imposé son rythme lors des quatre épreuves (scratch, course tempo, élimination et course au points) de cette compétition sous forme d’omnium. Notons que la dernière a cependant été écourtée en raison de la pluie.

C’est avec beaucoup de fierté qu’elle est montée sur la plus haute marche du podium au terme de journée de compétition. Rappelons que Britanie a également terminé au 2e rang du classement général de la Coupe Québec sur route.