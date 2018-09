Jeux du Québec : l’Est-du-Québec poursuit sa récole

Les représentants de l’Est-du-Québec ont poursuivi sur leur lancée à cette 53e Finale des Jeux du Québec à Thetford Mines, se démarquant autant dans les disciplines individuelles que dans les sports collectifs. Trois médailles se sont ajoutées au tableau, portant ainsi le total de la région à huit après deux jours de compétitions, avec cinq d’argent et trois de bronze.



Athlétisme

Deux athlètes ont doublé leur récolte avec une deuxième médaille en autant d’épreuves. Nathan Soucy, de Saint-Alexandre de Kamouraska, a gagné une deuxième médaille d’argent, terminant en deuxième position à l’épreuve du 100 mètres. La course était très serrée, et Nathan a terminé en 10,97 secondes, devançant son plus proche poursuivant de seulement un centième de seconde. Camille Boudreau de Carleton-sur-Mer s’est démarquée à l’épreuve du 2 000 mètres steeple avec un temps de 7 :20.91 qui lui a permis de monter à nouveau sur la deuxième marche du podium. La Louperivoise Sara-Kim Veilleux a décroché le bronze à l’heptathlon. Même si elle est l’une des plus jeunes participantes à cette épreuve, Sara-Kim a su tirer son épingle du jeu pour se tailler une place sur le podium. «Sara-Kim a vécu une très belle compétition avec beaucoup de plaisir, et surtout sans pression. Elle a établi quatre records personnels et a battu le record de son club pour le total de points à l’heptathlon. Nous sommes très fiers d’elle», mentionne son entraîneur, Marcel Gagnon.



Plusieurs athlètes ont terminé tout près du podium, dont Alex Boulianne de Rivière-du-Loup en décathlon. Il a conclu ses dix épreuves en quatrième place, à seulement 70 points de la médaille de bronze. Pour sa part, Vanessa Ayers de Rivière-Bleue a réalisé une performance de 13,02 mètres au lancer du poids, ce qui lui a valu la cinquième position.



Tir à l’arc

Le Rimouskois Justin Maisonneuve a réalisé une excellente performance à l’épreuve des cibles concentriques, terminant au 3e rang de la ronde des qualifications.



Golf

Malgré un départ sous la pluie, William-Philippe St-Pierre de Rimouski et Jonathan Labrie d’Amqui ont très bien joué, terminant en 6e position. Des coups roulés ont donné du fil à retordre aux joueurs de la région, qui ont néanmoins complété le parcours avec un pointage de 69, à seulement trois coups des gagnants de la médaille de bronze.



Vélo de montagne

Poursuivant sur sa lancée de la veille, Alex Roy d’Amqui a réalisé la meilleure performance de la région au cross-country. Grâce à un chrono de 37 :32, il a terminé en 13e position sur 38 participants.



Baseball

Les joueurs de la région ont remporté une victoire décisive en six manches par la marque de 10 à 0 contre l’équipe de Centre-du-Québec. Loïc St-Laurent de Sainte-Anne-de-la-Pocatière s’est particulièrement distingué lors de cette partie. Il a lancé pendant quatre manches et n’a accordé aucun point au monticule. Il a également frappé son premier circuit aux Jeux du Québec.



Volleyball

Au terme des deux premiers jours des compétitions, les deux équipes régionales se sont qualifiées pour les quarts de finale. Avec deux victoires et une défaite, les joueurs de la région ont connu une bonne journée. Ils ont d’abord vaincu l’équipe de Lac-Saint-Louis en deux manches. Isaac Cassista, de Caplan, a très bien joué, et il a terminé la partie avec deux services smashés. Le Madelinot Jean-Thomas Claveau a pour sa part effectué de très belles passes tout au long de la partie. L’Est-du-Québec a ensuite affronté l’équipe de Montréal. Cette partie enlevante s’est terminée en deux manches à la faveur des porte-couleurs de la région. Ismaël Bahroun, de Chandler, est la révélation du tournoi jusqu’à présent. La journée s’est conclue par une défaite face à la puissante équipe de Rive-Sud.



Les représentantes de l’Est-du-Québec ont débuté la journée en l’emportant en trois manches face à leurs adversaires de l’Outaouais. Elles ont effectué de beaux jeux au bloc en première manche, et ont réalisé une remontée spectaculaire lors de la deuxième manche, pour conclure en troisième manche avec une victoire d’équipe. Elles ont ensuite perdu en trois manches contre leurs adversaires de l’Abitibi-Témiscamingue, notamment en raison d’erreurs en réception de service. Alexe Gendron, de Sainte-Anne-des-Monts, a effectué trois as de suite, et Frédérike Berthelot d’Amqui a fait un bloc marquant.