Blanchissages pour Trois-Pistoles et le Témiscouata

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a su conserver une mince avance d’un point tout au long de leur match contre le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, l'emportant 1 à 0. De leur côté, les Braves Batitech du Témiscouata ont eu le meilleur contre le CHOX-FM de La Pocatière. La marque finale : 2 à 0.

Le match opposant le CMB au CIEL-FM a mis en vedette le talent des lanceurs, devant près de 120 spectateurs. Deux erreurs commises par les joueurs de Rivière-du-Loup leur ont couté un point et le match complet. Dave Voyer du CMB et Jonathan Rochefort du CIEL-FM se sont livrés une bonne bataille. Ludovic Saucier est venu fermer les livres pour les visiteurs et ajouter un sauvetage à sa fiche. Thomas Morin (3) et Jimmy Durette (2) ont été les seuls à frapper les cinq coups surs des gagnants. Pour Rivière-du-Loup, Pierre-Yves Dubé s’est signalé avec deux coups surs en quatre présences.

BRAVES VS CHOX-FM

Les 150 spectateurs qui ont assisté au match opposant les Braves du Témiscouata au CHOX-FM de La Pocatière ont eu droit à un véritable duel de lanceurs entre Félix Castonguay (Braves) et Jason Blais (CHOX-FM). La rencontre d’un peu plus d’une heure et demie s’est conclue à la faveur des Braves par la marque de 2 à 0.

Les gagnants ont inscrit les seuls points du match en 2e manche lorsque Luc Sénéchal a poussé Félix Castonguay au marbre pour briser la glace. Auteur d’un double initié par un coup sûr de Félix Castonguay, Pier-André Bouchard est venu doubler la marque en volant le marbre.

Félix Castonguay a lancé le match complet et a effectué six retraits au baton, contre Jason Blais qui en a eu trois à son actif. Du côté de La Pocatière, Michaël Lavoie, Maxime Savoie, Rémi Lévesque et David Bouchard ont frappé chacun un coup sûr. C’est le même tableau du côté du Témiscouata, avec un coup sûr pour Félix Castonguay, Pier-André Bouchard et Samuel Pearson.

La prochaine rencontre de la Ligue de baseball sénior Puribec aura lieu le samedi 28 juillet. Elle opposera les Cataractes de Grand Sault qui visiteront les Braves Batitech du Témiscouata à compter de 19 h 30.

SÉRIES

Rappelons que les affrontements du premier tour des séries 2018 dans la division Est sont confirmés. Le Construction Michaël Bérubé affrontera Matane tandis que Rimouski et Rivière-du-Loup s'affronteront dans l'autre série 2 de 3.

L'horaire des parties sera déterminée en début de semaine prochaine, à la suite de la conclusion de la saison cette fin de semaine.