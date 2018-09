Trois personnalités sportives entreront dans l’histoire le 18 aout

Les cartes permettant de prendre part à la cérémonie d’intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup sont maintenant disponibles. Ne tardez pas à vous procurer la vôtre, pour être aux premières loges du passage à l’histoire de MM. Audrey Bouchard, Allan Sirois et Pierre Leclerc, le 18 août.

Au coût de 25 $ pour les adultes et 18 $ pour les enfants de 6 à 17 ans, les cartes sont en vente jusqu’au 15 août, aux deux marchés d’alimentation D’Amours (rues de l’Hôtel-de-Ville et Fraserville), de même qu’aux bureaux administratifs du Stade de la Cité des Jeunes (75, rue Frontenac). L’entrée comprend des bouchées et une consommation mais surtout, des moments de grande émotion à partager avec les intronisés et leurs proches.

Ces trois futurs membres du Panthéon rejoindront les 23 personnes et événements y figurant déjà pour l’empreinte tangible qu’ils laissent au développement du sport de notre communauté et l’excellence ou le niveau exceptionnel d’engagement dont ils ont fait preuve.

Ces trois personnalités ne manquent pas non plus de fait d’armes, dont voici les plus éloquents. M. Bouchard est un grand entraîneur de football qui a aussi dû chausser les crampons de bâtisseur. On lui doit une grande part du succès durable qu’est le Club de football Les Guerriers de Rivière-du-Loup et la percée de plusieurs athlètes de haut niveau dans les rangs universitaires.

De son côté, M. Leclerc a été un bâtisseur d’une importance capitale pour le hockey de développement dans l’histoire sportive louperivoise. On lui doit la fondation du Club de hockey double lettre du Bleu et Or de Rivière-du-Loup et le Tournoi provincial Midget de Rivière-du-Loup. Il est également l’un des pionniers du Club de hockey Midget AAA Les Albatros du Collège Notre-Dame.

Enfin, Allan Sirois est un athlète de hockey de niveau professionnel ayant fait carrière principalement dans la Ligue de hockey de la Côte Est, où il a été admis au Temple de la renommée en février 2016. Auparavant, il était devenu le tout premier capitaine de l’histoire de l’Océanic de Rimouski, qui lui a ultérieurement rendu l’hommage de retirer son chandail.

Pour obtenir des informations ou vous associer comme commanditaire à la présentation de la cérémonie, prière de contacter Jonathan Lord, au 418 862-8293.