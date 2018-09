Filoup remporte des médailles aux championnats provinciaux

Les championnats provinciaux sur la piste d’athlétisme extérieure de l’Université Laval avaient lieu les 21 et 22 juillet. Les 8 représentants du Club Filoup ont réalisé d’excellentes prestations en cette fin de saison. Sept médailles (2 or, 2 argent et 3 bronze) ont ainsi été remportées et plusieurs records ont de nouveau été battus.

L’équipe de relais 4x100m, dont fait partie Axele Fortin-Bélanger, Élisa Jean, Myriam Thériault et Marie Michaud est ainsi devenue «championne du Québec», grâce à une belle médaille d’or. De plus, Marie Michaud a récidivé au lancer du javelot (or), en plus du d’obtenir le bronze au triple saut.

De son côté, Élisa Jean a récolté une médaille de bronze au 5 000m marche avec un record personnel. Trente minutes plus tard, elle montait sur la 2e marche du podium au javelot. Enfin, Axele Fortin-Bélanger a pour sa part pris le bronze au lancer du marteau et l’argent au poids.

Notons également que Marie Michaud et Vincent Gagnon en hauteur, ainsi que Louis-Frédéric Paradis en longueur, ont terminé au pied du podium. Pour leur part, William Plourde, Louis-Frédéric Gagnon et Benjamin Ouellet (T-12) ont réussi des records personnels au 100m. Louis-Frédéric a récidivé au saut en longueur qu’il faisait pour la première fois à une rencontre provinciale.

DÉPARTS

Certains membres Filoup ne seront pas de retour en janvier 2019. Marie Michaud et Axele Fortin-Bélanger se joindront au club d’athlétisme de l’Université Laval car elles vont étudier dans la région de Québec. Vincent Gagnon ira de son côté dans la région de l’Outaouais pour la suite de son entrainement avec Donald Côté du club de Gatineau et Élisa Jean sera avec le groupe de marcheurs du club Les Vainqueurs qui compte les Marcel Jobin, Yvan Béchard, Line Falcon et Évane Michoux.