Le Tournoi du Kid/Groupe Grand-Portage est de retour

Le Tournoi du Kid/Groupe Grand-Portage, présenté par Étincelle, sera de retour pour une 18e édition du 27 au 29 juillet sur les deux glaces du Centre Premier Tech à Rivière-du-Loup.

Le Tournoi du Kid/Groupe Grand-Portage s’est bâti une réputation enviable dans les dernières années. Il s’agit du plus important tournoi de hockey estival sur glace à l’est de Québec. Cette année, le comité organisateur accueillera une trentaine d’équipes, dans les classes participation, intermédiaire et compétition.

Mark Barberio, de l’Avalanche du Colorado, Samuel Blais, des Blues de St-Louis, et Kevin Roy, des Ducks d’Anaheim, seront notamment de la partie. Une vingtaine de joueurs évoluant dans la Ligue américaine de hockey seront également présents, dont Alex Belzile, de Saint-Éloi.

«Le calibre sera plus élevé que jamais cette année. En plus des joueurs professionnels, quelques vedettes en devenir seront de la partie, dont Alex Barré-Boulet, qui vient de connaître une saison de rêve dans le junior. On offre un calibre de hockey très élevé pour un prix dérisoire», mentionne le coprésident, Renaud Malenfant.

Les organisateurs ont également pris la décision de renommer le trophée remis aux équipes championnes en l’honneur de Jérôme D’Astous, fondateur du tournoi au début des années 2000.

«Sans l’apport de Jérôme D’Astous, ce tournoi n’existerait pas. Cette décision a été prise afin de lui rendre hommage. Il ne faut pas oublier que le Tournoi du Kid/Groupe Grand-Portage entraîne des retombées économiques frôlant les 200 000 $ annuellement», ajoute M. Malenfant.