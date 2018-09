16 médailles pour le Club Filoup aux Championnats provinciaux

Le Club Filoup de Rivière-du-Loup était également fièrement représenté aux Championnats provinciaux U14-U16 et U18. Trente athlètes, soit la plus grosse délégation depuis la naissance du club, y ont participé. Ensemble, ils ont récolté 16 médailles (5 or, 6 argent et 5 bronze) et ont battu de nombreux records.

Vincent Brodeur a récolté à lui seul 4 médailles et est surtout devenu double champion provincial au javelot et au marteau, en plus de terminer 2e au 150m. Il a aussi réécrit le livre des records du club aux quatre épreuves auxquelles il a participé.

Pour sa part, Nathan Soucy a remporté l’épreuve du 200m haies chez les U18. Il est aussi devenu le second athlète du club à réussir un standard A au 400m. En courant sous les 50 sec (49.74), il a pris la 3e place. Il a récidivé au 400m haies avec une autre médaille de bronze.

Les autres médaillés ont été, en argent, Sara-Kim Veilleux au 80m haies, ainsi que Jia Fournier et Abdellah Flilou au 1500m marche. Alice Lagacé au marteau, Adam Beaulieu au 200m haies et Rosalie Chouinard au 1500m marche ont également tous récolté la médaille de bronze.

Outre les médaillés, certaines performances individuelles sont très honorables, dont celle d’Alex Boulianne qui a franchi les 3 mètres à la perche et le 1500m de Benjamin Ouellet en 5 :01 qui le place parmi les meilleurs T-12 au monde.

Enfin, nos équipes de relais ont très bien fait. Les Benjamins Tommy Bouchard, Alexis Gagnon, Nicolas Beaulieu et Vincent Brodeur, ainsi que les U18 Alex Boulianne, William Plourde, Louis-Frédéric Paradis et Nathan Soucy ont remporté les grands honneurs (médaille d’or). Chez les U16, le quatuor formé d’Antoine Lavoie, Flilou Abdelwassi, Flilou Abdellah et Adam Beaulieu a pris la 2e place. Enfin, l’équipe U18 formée de Naomy-Célest Soucy, Rosalie Ouellet, Aurélie Dufresne et Sara-Kim Veilleux a pris la 2e place.