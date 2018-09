Onze médailles et trois champions du Québec pour les Vaillants

Treize athlètes du club d’athlétisme Les Vaillants ont participé aux Championnats provinciaux U14-U16 et U18, qui se tenaient les 14-15 juillet, au Stade Telus de l’Université Laval. La délégation du Témiscouata a raflé pas moins de 11 médailles, dont 4 en or.

Trois athlètes du club ont été sacrés champion du Québec, dans quatre épreuves différentes. Sans surprise, Vanessa Ayers a remporté le lancer du disque chez les U18. La lanceuse de Rivière-Bleue a aussi mis la main sur une médaille d’argent au lancer du poids, ainsi que le bronze au lancer du marteau. Tommy Blier de Pohénégamook a gagné deux épreuves dans la catégorie U16, soit le lancer du disque et du marteau, en plus de monter sur la deuxième marche du podium au lancer du poids.

Éloi Rousseau de Pohénégamook a une fois de plus remporté le saut en hauteur U16, en plus mettre prendre le troisième rang de la catégorie U18 dans la même épreuve, grâce à un saut de 1,80m. Il a également remporté une troisième médaille (bronze) en unissant ses efforts à ceux d’Alexis Fournier (Pohénégamook), de Dominic Lahey (St-Marc-du Lac-Long) et de Nathan Lebrun (St-Eusèbe), lors du relais 4 x 100m U16.

Les autres médaillés de la formation, sont Léa Pier Dubé de Pohénégamook, avec une médaille de bronze au lancer du javelot U14 et Pier-Olivier Lebrun de St-Eusèbe, avec l’argent au triple-sauts.

Outre les athlètes mentionnés, soulignons les belles performances des autres membres du club présents à l'évènement. Olivier Bélanger de St-Marc-du-Lac-Long a réussi son meilleur chrono sur 200m. Marylou Caron de Pohénégamook a réalisé des records personnels au 80m et au lancer du poids. Jérémie Lahey de St-Marc-du-Lac-Long a bien fait dans trois épreuves où il était surclassé, afin de prendre part à un premier championnat provincial. C’était également une première expérience pour la jeune Laurence Lang de Témiscouata-sur-le-Lac. Cette dernière a retranché plus de 15 secondes au 800m. Coralie Robichaud de Rivière-Bleue, s’est classée dans les finales (Top 8) du 100m haies, du saut en longueur et du triple-sauts.

Deux athlètes sur l’équipe du Québec

Grâce à leurs performances, Vanessa Ayers et Éloi Rousseau porteront les couleurs du Québec, lors des Championnats nationaux d’athlétisme de la Légion présentés du 10 au 12 aout à Brandon au Manitoba. Vanessa lancera le disque et le poids dans la catégorie U18. Pour elle, il s’agira d’une troisième participation à cette compétition. Dans le cas d’Éloi, ce sera un premier championnat national. Il fera le saut en hauteur U16.