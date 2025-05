Les ponts du partage de retour le 15 mai

C’est le jeudi 15 mai prochain, de 7 h à 9 h, qu'aura lieu la 27e collecte caritative des ponts du partage. L'événement est organisé par le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup avec le soutien de la Ville de Rivière-du-Loup et du comité St-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup.

Les ponts du partage permettent de recueillir en quelques heures une somme cruciale pour soutenir les activités du Carrefour d’Initiatives Populaires et la poursuite de sa mission dans la MRC de Rivière-du-Loup, soit de lutter contre l'insécurité alimentaire et favoriser l'accès à une saine alimentation pour tous, tout en contribuant au développement d'un système alimentaire durable. Tout au long de l’année, l’argent amassé sert à répondre de manière ponctuelle aux besoins de ceux qui éprouvent d’importantes difficultés alimentaires.

La directrice générale du Carrefour d’Initiatives Populaires, Karine Jean, explique la nécessité et l’importance de l’activité pour l’organisme : «Les défis sont grands en ce moment pour les organismes en sécurité alimentaire comme le nôtre. L’inflation est vécue par tout le monde et cela se reflète dans la demande pour nos services qui ont connu une hausse de 24% dans la dernière année. Les ponts du partage permettent d’amasser des fonds indispensables pour nourrir notre communauté, et c’est pourquoi nous sollicitons la générosité des automobilistes. Chaque petit geste peut faire une grande différence. Merci de nourrir l’espoir collectivement!»

Les citoyens qui ne croiseront pas de point de collecte le 15 mai et qui souhaitent tout de même contribuer à diminuer l’insécurité alimentaire dans la région pourront effectuer un don en ligne au cipriviereduloup.com/dons.