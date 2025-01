150e de Saint-Éleuthère : une réussite qui mène au partage

Le dimanche 19 janvier 2025, le comité organisateur des Fêtes du 150e de Saint-Éleuthère a convoqué la population à une assemblée, au local du Club de l’Âge d’or, afin de dévoiler les résultats financiers des festivités. Par la même occasion, le comité a remis aux organismes qui ont accepté de s’impliquer en offrant des heures de bénévolat, un montant en argent au prorata du nombre d’heures de bénévolat faites par les représentants des dits organismes.

Du 31 juillet au 4 aout, incluant les jours précédents pour le montage du site et les jours qui ont suivi pour le démontage du site, plus de 200 bénévoles se sont mis à la tâche et ont contribué à la réussite des Fêtes du 150e. Les différentes activités, dont les expositions, les soirées, les repas, la célébration de la messe, la parade et autres ont rejoint plus de 2 000 participants.

Au terme des festivités, le 150e a dégagé un excédent de 22 536 $ et a remis un montant de 15 300 $ aux organismes participants. Voici la répartition de ce montant, selon les heures de bénévolat de chacun d’eux.

Ainsi, la Fabrique de St-Éleuthère a reçu 4 850 $, l’École de danse Aristodanse, a reçu 4 325 $, l’Âge de Saint-Éleuthère a reçu 2 075 $, Le Grenier aux livres a reçu 1 375 $ et Acti-Famille a reçu 1 375 $.

De plus, le comité organisateur a remis un montant de 500 $ à l’organisme « Après Funérailles » pour l’aide au brunch du dimanche, un montant de 500 $ au service de garde de l’école Saint-Joseph pour l’achat de jeux pour les enfants et un montant de 300 $ à la Maison des jeunes Pirana, pour le prêt d’équipement.

Un montant résiduel a été conservé pour relancer une ou des activités similaires dans la communauté du quartier de Saint-Éleuthère. Quelques membres du comité organisateur ont donc accepté de poursuivre leur implication, afin de s’assurer que cette somme soit utilisée pour soutenir une initiative du milieu.

Le comité organisateur est composé de Martine Ouellet, Clermonde Levesque, Laury Levasseur, Nancy Sénéchal, Ariane Bouchard et Raymond Morin, a tenu à remercier la Ville de Pohénégamook, la MRC de Témiscouata, la députée Amélie Dionne et tous les commanditaires pour leur soutien à la tenue de ces festivités qui ont été un franc succès.