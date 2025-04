Société historique de Rivière-du-Loup : conférence de Jean-René Thuot

La Société historique de Rivière-du-Loup accueillera Jean-René Thuot, professeur d’histoire à l’UQAR. Sa conférence «À la rencontre des artisans du bâti religieux. La construction des églises bas-laurentiennes sous le régime britannique (1760-1867)» aura lieu à la Maison de la culture, le 24 avril, à 19 h 30. L’accès est gratuit pour les membres.

Jean-René Thuot explore une époque cruciale de l’histoire des constructions religieuses bas-laurentiennes, en établissant une chronologie des principaux chantiers d’une part, et en traçant le profil des plus importantes familles d’artisans qui donnent forme à ces monuments d’autre part. Le parcours permet à la fois d’établir les principales lignes architecturales des bâtiments religieux, d’examiner la dynamique de ces grands chantiers, et surtout de mettre au jour un réseau de maîtres d’œuvre locaux qui ont participé à sculpter les paysages bâtis bas-laurentiens actuels.

Professeur au Département des lettres et humanités de l’Université du Québec à Rimouski, Jean-René Thuot est reconnu comme un spécialiste du monde préindustriel québécois; ses travaux portant sur les paysages bâtis, les identités, et le patrimoine. Membre du Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) et du Groupe de recherche en patrimoine de l’UQAR, l’Archipel, il mène notamment des recherches sur l’architecture domestique et les églises du Québec ancien.