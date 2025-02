Les citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup sont invités à analyser l’eau de leur puits

La MRC de Rivière-du-Loup rappelle aux propriétaires de puits privés qu’il est important de procéder à l’analyse préventive de leur eau afin de s’assurer qu’elle soit propre à la consommation. Des analyses effectuées dans le cadre des projets d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines du Québec (PACES), mis sur pied par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ont révélé la présence de contaminants d’origine naturelle qui dépassent les normes en vigueur.

Les campagnes d’échantillonnages réalisées par l’Université du Québec à Rimouski dans le cadre des PACES avec la participation de citoyens volontaires ont mené à des analyses d’eau en laboratoires accrédités. On retrouve notamment une concentration de puits privés qui contiennent de l’arsenic et du manganèse à des niveaux dépassant les normes en vigueur sur les territoires des municipalités de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, de Cacouna, de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de la Ville de Rivière-du-Loup.

Soucieuse de la santé de ses concitoyens, la MRC de Rivière-du-Loup tient à rappeler aux propriétaires de puits privés sur son territoire de l’importance de tester leur eau de manière préventive. Elle souhaite les sensibiliser à faire analyser leur puits à des intervalles réguliers et qu’il est de leur responsabilité d’effectuer les tests.

L’arsenic et le manganèse sont des éléments naturellement présents dans le sol et dans les roches, pouvant se dissoudre dans les eaux souterraines et les contaminer. Ces éléments peuvent entraîner des effets sur la santé à long terme, lorsque consommés en trop grande quantité.

Rappelons que même si l’eau apparaît limpide, inodore et qu’elle a bon goût, elle peut contenir des substances indésirables. Les experts suggèrent de faire tester son puits une fois au printemps et à l’automne pour l’analyse microbiologique et une fois pendant la période d’utilisation d’un puits pour l’analyse physico-chimique.

Afin de guider les citoyens qui ont des questions en lien avec la marche à suivre pour l’analyse de leur puits, ils peuvent se référer au site web de leur municipalité, de la MRC de Rivière- du-Loup ou encore contacter la MRC à [email protected] ou par téléphone au 418 867-2485 #328.

Pour accéder à la liste des laboratoires accrédités offrant l'analyse de l'eau potable, les citoyens peuvent se rendre sur le site du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec au www.ceaeq.gouv.qc.ca.

L’organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup a été mobilisé pour accompagner les municipalités de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, de Cacouna et la Ville de Rivière-du-Loup. Il outillera les citoyens sur les bonnes pratiques et sur la façon d’analyser son eau dans le cadre d’une campagne d’information et de sensibilisation ce printemps. Les citoyens sont invités à consulter les prochaines éditions des journaux municipaux et les médias sociaux pour obtenir de l’information sur le lancement du programme Mon eau Mon puits ma Santé dans leur municipalité. Ils peuvent aussi consulter le site au www.moneaumonpuits.ca.