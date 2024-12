IEL Technologie agricole fait l’acquisition d’une participation majoritaire dans Équipements laitiers Bilodeau

Dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer sa position de leader en équipements de ferme, en technologie agricole et en solutions connectées dans l’Est du Canada, IEL Technologie agricole a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’entreprise d’équipements de ferme Équipements laitiers Bilodeau, le 3 décembre.

L’entreprise est spécialisée dans les systèmes de traite robotisés DeLaval, comprenant une gamme complète d’équipements laitiers, ainsi que dans l’équipement pour le fumier et la manipulation des fourrages Valmétal. Cette acquisition stratégique permet d’allonger l’offre de produits offerts aux producteurs agricoles dans Chaudière-Appalaches et au Bas-Saint-Laurent en insufflant un nouveau dynamisme à une entreprise reconnue dans son marché.

Elle vient également solidifier les services offerts en équipements de ferme pour les producteurs agricoles des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent en maintenant la vingtaine d’emplois et les services situés à Montmagny, L’Isle-Verte et Sainte-Angèle.

Les équipes d’Équipements laitiers Bilodeau et d’IEL Technologie agricole continueront de desservir directement leurs clients respectifs. Néanmoins, cette transaction sera l’occasion de développer des synergies dans l’approvisionnement, le développement des affaires et l’administration, amenant une plus grande efficacité opérationnelle. Les services d’ingénierie et de support aux ventes de IEL Technologie agricole viendront compléter l’offre de l’équipementier Bilodeau.