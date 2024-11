Société historique de Rivière-du-Loup : conférence sur le chenal de l’île Verte

La Société historique de Rivière-du-Loup accueillera, le jeudi 28 novembre, ses conférenciers les plus assidus depuis plusieurs années, Lynda Dionne et Georges Pelletier. Ces prolifiques auteurs entretiendront du chenal relié à ce joyau maritime qu’est l’île Verte, soulignant ainsi les 150 ans de la formation de la municipalité de paroisse Notre Dame des Sept Douleurs.

Rappelons que les hôtes furent membres du collectif qui a édité, en 2009, le livre «L’île Verte, le fleuve, une île et son phare».

Le chenal, frontière naturelle rythmée par les marées, a été une source de vie pour les insulaires qui s’adonnaient à la pêche, à la chasse aux oiseaux migrateurs et à la récolte de la mousse de mer. Ce bras du fleuve a aussi été un lieu d’apprentissage des métiers de la mer et d’entraide lors de naufrages. Les Verdoyants le traversaient d’une saison à l’autre et d’une année à l’autre : en chaloupe, en goélette, en chaland, en canot à glace, en traîneau, en motoneige, en hélicoptère ou sur un traversier.

Le rendez-vous est donné le jeudi 28 novembre prochain, à 19 h 30, à la maison de la Culture de Rivière-du-Loup située au 67, rue du Rocher. L’admission est gratuite pour les membres et 10 $ pour les non-membres.