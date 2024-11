Le Centre d’alphabétisation des Basques invite la population à signer une pétition pour que l’humain reste au cœur des services publics. Elle attend les citoyens le mardi 19 novembre entre 9 h et 16 h dans les Galeries Trois-Pistoles, près de l’Épicerie Métro.

Cette pétition a pour but d’exiger que le gouvernement du Québec : garde les services publics en personne, écoute et traite avec respect et humanité, utilise des mots clairs et simples dans ses communications, puis aide les gens à comprendre et utiliser Internet et les outils numériques.

La pétition vise à aider les gens à être mieux informés et outillés à comprendre les messages. Par la suite, le document sera déposé à l’Assemblée nationale. L’objectif provincial est de 10 000 signatures.