Honorer les bénévoles du Bas-Saint-Laurent

La population du Bas-Saint-Laurent est invitée, jusqu’au 5 décembre, à honorer des bénévoles qui se démarquent par leur engagement au sein de leur collectivité, en proposant leur candidature pour les prix Hommage bénévolat-Québec.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, ainsi que les membres du caucus de la région, Mathieu Rivest et Amélie Dionne, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature pour l'obtention de cette prestigieuse marque de reconnaissance décernée par le gouvernement du Québec.

«Le bénévolat, c'est bien plus qu'un simple geste d'entraide, c'est la preuve vivante que la solidarité peut transformer nos communautés. La soirée de remise des prix Hommage bénévolat-Québec est une occasion de reconnaître ces artisans de l'ombre, qui, par leur générosité, contribuent grandement à la vitalité de toutes nos régions», a souligné la ministre Chantal Rouleau.

Envoyer une candidature aux prix est un bon moment pour exprimer son appréciation soit à une personne de cœur qui donne de son temps pour améliorer la vitalité de sa communauté ou encore à un organisme exemplaire en termes de pratiques facilitant l'implication de ses bénévoles.

«Dans notre circonscription, des centaines de bénévoles travaillent chaque jour à améliorer la qualité de vie des gens de la communauté. Ils sont essentiels au maintien du tissu social et c'est pourquoi il est si important de reconnaître leur généreuse contribution. J'invite toute la population à proposer des candidatures. Les prix sont les plus prestigieuses marques de reconnaissance liées à l'action bénévole pouvant être reçues au Québec», a rajouté Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata.

Il est possible de soumettre des candidatures dans trois catégories : la catégorie Bénévole, qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus; la catégorie Organisme, qui reconnaît l'action d'organismes sans but lucratif qui soutiennent l'engagement bénévole au sein de leur communauté; et la catégorie Jeune bénévole - prix Claude-Masson, qui vise particulièrement à souligner l'engagement de personnes âgées de 14 à 35 ans.

Un comité de sélection indépendant choisira une quarantaine de lauréats. Ensuite, la 28e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2025, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.