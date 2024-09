Rivière-du-Loup Mitsubishi collecte des denrées alimentaires et des dons pour aider la communauté locale

L’insécurité alimentaire ne cesse de s’accroître dans des collectivités de toutes tailles partout au pays. En vue d’apporter leur aide, Rivière-du-Loup Mitsubishi et Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada (VVMC) s’associent à Banques alimentaires Canada et aux banques alimentaires de la communauté dans le cadre de la campagne «En route pour éradiquer la faim».

La campagne a officiellement démarré le dimanche1er septembre les concessionnaires Mitsubishi d’un bout à l’autre du pays, y compris à Rivière-du-Loup. Elle vise à recueillir des dons en argent, en nourriture et en produits non périssables. D’ici le 30 septembre, les concessionnaires Mitsubishi participants organiseront des collectes d’aliments et de fonds, en plus de faire d’autres dons pour soutenir les banques alimentaires de leurs régions respectives.

À l’échelle nationale, VVMC fait un don de 100 000 $ à Banques alimentaires Canada, qui utilisera cet argent pour soutenir les programmes de lutte contre l’insécurité alimentaire partout au Canada, y compris dans les communautés éloignées qui ne sont pas desservies par un concessionnaire Mitsubishi régional.

«Nous sommes fiers de dire que nous faisons partie de la communauté du KRTB depuis six ans. Soutenir ceux qui nous entourent et rendre la pareille à ceux qui nous ont soutenus est essentiel pour toute notre équipe», affirme Vincent Beauchesne, concessionnaire en titre de Rivière-du-Loup Mitsubishi.

Après la collecte, les dons seront ensuite acheminés à la banque alimentaire de Moisson Kamouraska entre le 1er et le 10 octobre, avant l’Action de grâce.

De plus, Rivière-Du-Loup Mitsubishi remet un montant en argent de 2 000 $ pour soutenir Moisson Kamouraska, ainsi que des denrées alimentaires dans le coffre d’un Mitsubishi Outlander PHEV.

VVMC et les concessionnaires locaux annonceront le montant total des dons et publieront des photos lors de la Journée mondiale de l’alimentation, le mercredi 16 octobre.