L’autocueillette de pommes commencée à la Manne rouge je récolte

Le verger de la Manne rouge je récolte connaît, encore cette année, une très belle production de pommes. L’autocueillette débute donc dès maintenant, comme chaque début de mois de septembre.

L’autocueillette de pommes sur le site de la Manne rouge est une tradition. Toute la population d’ici et d’ailleurs est invitée à passer un temps dans le verger et à découvrir différentes variétés de ce fruit. L’autocueillette se tient les samedis et dimanches de 10 h à 16 h et ce, jusqu’à la Fête de l’Action de Grâce inclusivement.

Les pommes de la Manne rouge je récolte sont cultivées avec soin, de qualité et produites localement. «En soutenant La Manne rouge je récolte vous assurez l’avenir de cette production locale et l’appui à notre organisme», indique l’organisation.

«La Manne Rouge c’est plus que des pommes, c’est aussi un projet maraicher à vocation social un qui vise l’insertion sociale des personnes et qui contribue à limiter les impacts de la pauvreté», partage-t-elle.

L’organisme invite donc les personnes à profiter du verger, en famille ou en groupe, dans les prochaines semaines.